Türkiye'nin hafif sınıf insansız kara araçları prototipleri ortaya çıktı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yayınladığı mesajla prototip gösterimlere ait videoyu da paylaştı.

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 13, 2019

2 seviyede üretilen prototip araçlar atılabilir teknolojiye sahip. İsmail Demir mesajında, "Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü sözleşmeleri kapsamında firmalar tarafından geliştirilen 1. ve 2. Seviye Hafif Atılabilir İnsansız Kara Araçlarımızın prototip gösterimlerini gerçekleştirdik.Takip eden değil, takip edilen Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.