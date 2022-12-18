ŞOKLA BAŞLADI ZAFERLE BİTİRDİ

Leo Messi, kariyerinin belki de son kupasında zafer beklentisi ile Katar 2022'ye başladı. Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'dan şok bir mağlubiyet alırken, herkes bir an için 'Messi bu sefer de başaramayacak' düşüncesine kapıldı.