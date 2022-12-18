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Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

Kariyeri boyunca Arjantin'in ilk efsanesi Maradona ile sürekli kıyaslanan Messi, koleksiyonundaki tek eksik olan Dünya Kupası'nı 35 yaşında kazandı. 2014'te Almanya'ya kaybedilen final, 2016'da Şili faciası sonrası milli takımı bırakma kararını alan yaşayan efsane, 2022'de bir kez daha çıktığı Dünya Kupası finalinde müthiş bir maç sonrası zafere ulaştı

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  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Dünya futbol tarihinin en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, kariyeri boyunca 41 kupa kazanırken, koleksiyondaki tek eksiğini de Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak tamamladı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Sürekli Pele ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Fransa karşısında penaltılarda zafere ulaşıp Dünya Kupası'nı kazanarak bu yolda en önemli eşiği de aşmış oldu.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    KOLEKSİYONU SONUNDA TAMAMLADI

    Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    TÜM AŞAMALARDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU!

    2022 Dünya Kupası'nda gruplar, son 16, çeyrek final, yarı final ve finalde gol atan Messi, tüm aşamalarda gol atan ilk futbolcu oldu.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Dünya Kupası'nda toplam 12 gol ve 8 asiste ulaşan Lionel Messi, 1966 yılından beri turnuvada en çok gol üretimi yapan oyuncu oldu.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    REKORLARA YENİLERİNİ EKLEDİ

    Messi, Dünya Kupası başarısının yanı sıra Katar'da farklı rekorları da kırdı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

     
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. 
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    ŞOKLA BAŞLADI ZAFERLE BİTİRDİ

    Leo Messi, kariyerinin belki de son kupasında zafer beklentisi ile Katar 2022'ye başladı. Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'dan şok bir mağlubiyet alırken, herkes bir an için 'Messi bu sefer de başaramayacak' düşüncesine kapıldı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Ancak Messi ve arkadaşları, daha sonra gruptaki iki maçtan galibiyetle ayrılıp son 16 bileti alırken, üzerlerindeki ölü toprağını da attı. Bu andan itibaren Messi ve Arjantin şov başladı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Son 16 turunda Avustralya, çeyrek finalde Hollanda'yı geçen Tangocular, son olarak ise yarı finalde kupanın son finalisti Hırvatistan'ı 3-0 mağlup edip finale kalmayı başardı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Messi önderliğindeki Arjantin, finalde de Fransa'yı normal süresi 3-3 biten maçta penaltılarla devirerek zafere ulaşırken Messi 2 golle yine başroldeydi.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Kaptan Messi ise turnuvada kaydettiği 7 golle krallık yarışında 8 gollü Mbappe'nin ardından ikinci oldu.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    2016'DA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

    Barcelona ile büyük başarılara imza atan ancak Arjantin Milli Takımı'yla henüz bir kupa kazanamayan Messi, 2016'da ise tüm futbolseverleri şoke eden bir karar aldı.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Arjantin, 2016 Copa America finalinde Şili'ye penaltılarla mağlup olurken, 2014 Dünya Kupası'nın ardından ülkesiyle bir büyük kupayı daha finalde kaybeden Messi henüz 29 yaşında gözyaşları eşliğinde milli takımı bıraktığını açıkladı...
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Lionel Messi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Karar anı benim için çok zordu. Soyunma odasında milli takımdaki kariyerimin bittiğini anladım. Arjantin'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Bu işte başarılı olamadım" dedi.
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Bu açıklama sonrası başta ülkesi Arjantin halkı olmak üzere dünyanın her yerinden destek mesajları alan Messi, aynı yıl milli takıma geri döndüğünü açıkladı.

     
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    Messi'nin milli formaya geri dönmesi, Arjantin ve kendi kariyeri açısından bir dönüm noktası oldu. Arjantin, çok kötü bir turnuva geçirdiği 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etse de Messi, çok sevdiği ülkesi Arjantin'le ilk kupasını 2021 yılında kazanmayı başardı. 
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

    İLK KUPA 34 YAŞINDA GELDİ

    Şeytanın bacağını 2021 Copa America'da kıran Messi'li Arjantin, turnuvanın ev sahibi ve aynı zamanda ezeli rakipleri Brezilya'yı finalde 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Arjantin Milli Takımı ile ilk kupasını 34 yaşında kaldıran Messi, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. 
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı
  • Ve Messi koleksiyonu tamamladı: En çok 10'a yakıştı

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