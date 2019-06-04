Sarı-kırmızılılar, Muriç için Çaykur Rizespor yönetimine 2 buçuk milyon Euro önermiş ve beklemeye geçmişti. Kosovalı golcü de, Karadeniz ekibinin yönetimine, Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti. Bu gelişmeden sonra iki kulübün 3 milyon Euro'ya anlaşması bekleniyor. Peki Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Vedat Muriqi'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

VEDAT MURİQİ KİMDİR?

Vedat Muriqi (d. 24 Nisan 1994, Prizren),Kosovalı forvet. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giymektedir.

KARİYERİ

Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu.

Giresunspor (2014 - 2015)

Giresunspor ile ilk maçını Antalyaspor'a karşı yaptı ve bu maça sonradan girerek takımının beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. İkinci maçını Konyaspor'a karşı Türkiye Kupasında oynadı. 2-1 kazandıkları maçta 1 gol 1 asist ile maçı tamamladı. Boluspor maçında ilk kez hat trick yaptı. Daha sonra da Kayseri Erciyesspor maçında 2 gol attı. PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü Giresunspor tarafından reddedildi.

2015-2016 Sezonunda, TFF 1.Lig de 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Gençlerbirliği (2016 - 2017)

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 21 Ağustos 2016 tarihinde, Ankara 19 Mayıs stadyumunda, 1.hafta da Gençlerbirliği SK, Gaziantepsor ile karşılaştı. Maçta 64.dk.da Cosmin Matei yerine oyuna girdi. 87.dk. da Aydın Karabulut'un asistinde, golü attı. Gençlerbirliği 2-0 maçı kazandı. Vedat Muriqi süper ligdeki ilk golünü atmış oldu