Vejle-Kolding - Hobro maçı istatistikleri

Vejle-Kolding ve Hobro, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi Vejle-Kolding, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hobro, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Vejle-Kolding galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Hobro galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vejle-Kolding son haftadaki Fredericia müsabasında 3-1 yenildi.

Hobro, Hjorring karşılaşmaında 1-0 kazandı.