        Haberler Televizyon 'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        Ekranların sevilen dizisi 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 09:57
        Vezir, Karslılara ihanet edecek mi?
        Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Erdem Şenocak (Beyazıt), Serhat Teoman (Faroz), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 25'inci bölümünde; Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkânsız kılar. Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir. Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir’in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur’u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de!

