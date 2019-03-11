İstanbul Üniversitesi, Birinci Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 13 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte, 'Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi' konusu ele alınacak.

Açılış konuşmasını Danıştay İdari Dava Genel Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol'un yapacağı sempozyumda, ilk oturumun konusu ise 'Kanunilik İlkesi Açısından Vergisel Müdahaleler' olarak belirlendi. Başkanlığını Doç. Dr. Burak Gemalmaz'ın yapacağı

oturumda Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Abdullah Tekbaş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Altan Rençber söz alacak.

VERGİ YASASI'NDA BİREYSEL BAŞVURU SORUNLARI TARTIŞILACAK

Etkinliğin ikinci oturumunda ise 'Adil Yargılanma Hakkı Açısından Vergi Yargısı' konusu ele alınacak. İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'in başkanlığında gerçekleşecek oturumda konuşmacılar ise Anayasa Mahkemesi Raportörü Mehmet Sadık Yamlı, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Bülent Dağ ve İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Atanur Erol olacak.

'Mülkiyet Hakkı Açısından Vergisel Müdahaleler' konusunun tartışılacağı sempozyumun Üçüncü oturumunun başkanlığını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Ergüne üstlenecek. Oturumda Doç. Drç H. Burak Gemalmaz, Anayasa Mahkemesi Raportörü Özgür Duman ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gamze Gümüşyaka söz alacak.

Etkinliğin son oturumunda ise Danıştay İdari Dava Genel Kurulu Üyesi Doç Dr. Selami Demirkol'un başkanlığında 'Vergi Yasası Bireysel Başvuru İlişkisinde Sorunlar' konusu ele alınacak. Oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Kaşıkçı, Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı Dr. Osman Sarıaslan ve Anayasa Mahkemesi Başraportörü Yunus Emre Yılmazoğlu konuşmacı olacak yer alacak.