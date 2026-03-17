Veri merkezi sektöründe küresel teknoloji ihracatı

Dijital ekonominin temel yapı taşları arasında yer alan veri merkezleri, günümüzde sadece verinin depolandığı ve işlendiği alanlar olmanın ötesine geçerek, ülkelerin teknolojik bağımsızlığını ve rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılar haline geldi. Veri trafiğinin ve yapay zeka teknolojilerinin ivme kazandığı bu dönemde IC Holding, bu büyük iş birliği ile Türkiye’nin dijital altyapı geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. IC Holding, Future Enerji ve Japon teknoloji lideri Mitsubishi Heavy Industries arasında imzalanan mutabakat ile Türkiye merkezli veri merkezi projelerinin geliştirilmesi ve bu projelerden doğacak teknolojik modelin dünya pazarlarına sunulmasını hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜ ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞINIYOR

Anlaşma çerçevesinde IC Holding ve Future Enerji tarafından Mitsubishi Heavy Industries ile kurulan stratejik iş birliği kapsamında; başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’da yapay zeka odaklı ve yüksek verimli veri merkezleri yatırımları planlanıyor. Projeler, modülerden “hyperscale” ölçeğe kadar genişleyecek şekilde kurgulanarak; yatırım ve uygulama süreçleri de bu yapı doğrultusunda ele alınacak. Bu projeler kapsamında birlikte geliştirilecek ve “Joint Solution” (Ortak Çözüm) olarak adlandırılan model, yalnızca yerel pazarla sınırlı kalmayıp; ilk aşamada Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelerdeki ihtiyaçlara odaklanarak küresel ölçekte bir çözüm paketine dönüştürülecek. IC Holding’in gelecekteki veri merkezi yatırımlarında temel yaklaşım olarak benimseyeceği bu model, Türk mühendisliğinin veri merkezi gibi yüksek teknoloji gerektiren bir alanda küresel rekabetçiliğini de tescillemiş olacak.

“TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN REKABETÇİ GÜCÜNÜ KÜRESEL ARENADA KANITLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan IC Holding CEO’su Can Çaka; “Günümüzde veri, en değerli stratejik varlık haline gelirken, bu veriyi işleyen ve koruyan veri merkezleri de dijital ekonominin vazgeçilmez kaleleri konumunda yer alıyor. Küresel veri trafiğinin katlanarak arttığı bu dönemde, sürdürülebilir ve güvenli veri merkezi altyapılarına yatırım yapmak, sadece teknolojik bir zorunluluk değil, aynı zamanda ülkemizin dijital geleceğini inşa etme çabasıdır. IC Holding olarak yarım asırdır büyük ölçekli altyapı projelerinde sergilediğimiz mühendislik ve inşaat gücümüzü, bugün dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji alanlarından biri olan veri merkezlerine taşıyoruz. Geliştireceğimiz entegre çözüm modelini, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada ihraç ederek Türk mühendisliğinin bu alandaki rekabetçi gücünü küresel arenada kanıtlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.