İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress - MWC 2019) altıncı kez katılan Vestel, Google ile yaptığı işbirliğini duyurdu. Bu kapsamda Vestel, Android'in son sürümü olan Android Pie işletim sistemli TV’lerin Vestel City’de üretimine başlayacağını açıkladı.

Vestel Android Pie’lı TV ile kullanıcılar Türkçe desteği de gelen Google Asistan üzerinden sesli komutlarla uygulamalara erişebilecek, ekran üzerinden yine sesli komutla ortam ışıklarını kontrol edebilecek.

MAYIS AYINDA PİYASAYA SUNULACAK

MWC 2019’da işbirliğinin duyurulduğu toplantıda konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel’in sadece bir TV üreticisi veya bir beyaz eşya perakendecisi değil, global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyoruz. Stratejimizin odağında küresel büyüme var. Trendleri takip ediyor, ürünlerimizi ona göre şekillendiriyor, yeni teknolojilerle yeni trendler oluşturuyoruz” dedi.

Mobil Dünya Kongresi’nin bu yılki teması ‘akıllı bağlantı’ olduğunu belirten Erdoğan, “Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz” dedi.

Google’ın Android TV direktörü Ariel Spivak’ın katıldığı toplantıda konuşan Erdoğan, Vestel City’de üretilecek olan Android Pie işletim sistemli TV’lerin satışına da mayıs ayından itibaren Türkiye’nin yanısıra ikinci büyük TV üreticisi konumunda bulundukları Avrupa’da da başlayacaklarını söyledi.

‘TELEFON FİYATLARI ARABA FİYATLARI GİBİ OLDU’

Fuar kapsamında duyurdukları yeni akıllı telefonları Venus V7’nin orta segmentte yer alan bir akıllı telefon olduğunu ve mayıs ayında satışa çıkacağını ifade eden Turan Erdoğan, “Cep telefonları fiyatları, araba fiyatları gibi oldu. Biz insanlarımıza teknolojileri yerli ve ulaşılabilir fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de akıllı telefon pazarında son dönemde yaşanan gelimelere de değinen Erdoğan, “Akıllı telefonda 2018'de iç pazar ciddi daraldı. 12 milyondan 9 milyona kadar düştü. Biz de bundan nasibimizi aldık… Ancak son bir iki haftada perakande kıpırdamaya, yukarı doğru ivmeye başladı. Akıllı telefonda 2019 yılı için hedefimiz tekrar yüzde 7-8'li paylara ulaşmak” diye konuştu.

‘YÜZDE 50 ÖTV YERLİYİ OLUMLU ETKİLER’

Turan Erdoğan, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanı’na cep telefonlarındaki yüzde 25’lik ÖTV oranının yüzde 50’ye kadar yükseltme yetkisi veren düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine ise “Yüzde 50 ÖTV uygulaması, tabi ki yerli üreticileri ve bizi olumlu etkiler” cevabını verdi.

‘V’ SERİSİNİNİ YENİSİ VENUS V7

MWC 2019’da Venus’ün yeni modeli Venus V7’yi de ilk kez tanıtan Vestel, üst segment modeli olan Venus Z30’un satışa çıktığını da duyurdu. Vestel’in akıllı telefon serisi Venus’ün orta segmentteki yeni modeli olan Vestel Venus V7 6.2 inçlik 19:9 damla çentikli ekran barındırıyor.

V7’de, çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası, yüz tanıma teknolojisi, yapay zekalı arka kamerasında portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, günbatımı, doğa, fon ışığı, kumsal, çiçek çekim modları da yer alıyor.

Z30’U SATIŞA SUNDU

Satışa çıkan Venus Z30 ise dokunmatik ekran üzerinde yer alan kavisli 2.5D cam ve her iki tarafta metal gövdeyi çevreleyen arka kısımdaki kavisli 3D cam, kenardan kenara bakıldığında 6.18 inç çentikli, Full HD Plus Incell IPS ekrana sahip.

2.5 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM belleği bulunan Z30’un arka ikili kamerasında faz algılamalı otomatik odaklama ve AutoFocus işlevi yer alıyor. 16 MP’lik ön kamerası olan Vestel Venus Z30, 2 bin 999 TL’lik fiyatıyla raflardaki yerini aldı.