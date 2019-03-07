2019 İstihdam Seferberliği Programı kapsamında bu yılın ilk 3 ayında fiilen 1050 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, nisan ayında yapacağı 250 kişiyi daha işe alacağını açıkladı. 2019 yılının ilk dört ayında 1300 kişi istihdam edeceğini duyuran şirket, çalışan sayısı da böylece 17 bin 300’e çıkaracak.

Satış gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde ettiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “2018 yılında ciromuz, ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyüme ile 2017 yılına göre yüzde 31 artışla 15.9 milyar TL’ye ulaştı. Bugün 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile 21 yıldır kendi sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz” dedi.

70 GÜNDE 1050 KİŞİ KATILDI

Erdoğan, istihdam çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“2019 İstihdam Seferberliği Programı kapsamında yılın ilk 70 gününde 16 bin kişilik istihdam ordumuza 1050 kişi daha ekledik. Nisan ayında 250 kişi daha işbaşı yapacak. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz.”