Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Veysel Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Veysel Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa'da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ile grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 37’nci haftasında Trabzonspor deplasmanında oynadıkları ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca maçlara gelerek destek veren taraftarlara minnettar olduklarını belirten Veysel Bilen, “Trabzonspor maçında taraftarımıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca, özellikle deplasmanlarda bizi yalnız bırakmadılar. Trabzon’da da tribünlerde adeta şov yaptılar. Sahada ve tribünde Samsunspor vardı. Gerçekten gurur vericiydi. Şimdi önümüzde Pazar günü oynayacağımız Kayserispor maçı var. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Bu bir sezonun emeği. Lütfen o stadı dolduralım. Avrupa’da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız” dedi.

        "BEŞİKTAŞ’IN KAZANMASI DA KAYBETMESİ DE BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

        UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmalarına doğrudan katılmak istediklerini söyleyen Başkan Vekili Bilen, “Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Başkasının ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Beşiktaş’ın kazanması da kaybetmesi de bizi ilgilendirmiyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, hala aynı noktadayız. Şu an 2 puanlık bir avantajımız var. Eğer Kayseri maçını kazanırsak ligi üçüncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılacağız. Bunu sezonun son maçıyla tamamlamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için oyuncularımız büyük emek verdi. Yönetim olarak onlara inanıyoruz. Sezona ‘Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlamıştık. Bu inançla buraya kadar geldik” ifadelerini kullandı.

        "ÜSTÜN TARAF BİZDİK"

        Sahada gösterdikleri performans ile 3 puanı hak ettiklerini belirten Veysel Bilen, “Trabzonspor karşılaşması bizim için ezeli dostluk ve ezeli rekabetin birleştiği bir maçtı. Maçın başından 85’inci dakikasına kadar üstün oynayan taraf bizdik. Ancak son dakikalarda yediğimiz iki gol bize yakışmadı. Oyuncularımız pes etmedi, sadece iki dakika içinde beraberlik golünü buldu. Hakkımız olan en az bir puanı aldık. Açıkçası üç puanı hak etmiştik ama bir puan da bu ligde çok değerli. Üçüncülük hedefimizi kaybetmedik. Son hafta oynayacağımız Kayserispor maçı öncesi hala avantaj bizde” diye konuştu.

        "SAHA DIŞINDA DOSTLUĞU BÜYÜTELİM İSTİYORUZ"

        Trabzonspor deplasmanına gelen taraftarların otobüslerine zarar verilerek değerli eşyalarının alınmasını son derece üzülerek yaşanan durumu kınadıklarını belirten Bilen, “Üzülerek söylemek isterim ki, Trabzon’da bazı taraftarlarımız deplasman girişinde hoş olmayan muamelelerle karşılaştı. Sonradan olaylar tatlıya bağlandı ama asıl üzücü olan maç sırasında bazı otobüslerimizin tahrip edilmesi ve içindeki değerli eşyaların çalınmasıydı. Bu tarz davranışlar ne dostluğa ne rekabete yakışıyor. Elbette tüm Trabzonspor camiasını suçlayamayız ama az da olsa böyle kişileri kınıyoruz. Spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir. Biz de bu değerlerle hareket ediyoruz. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Tüm kulüplerle sahada rekabet edelim ama saha dışında dostluğu büyütelim istiyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Trabzonspor’a gönül veren sağduyulu taraftarların da bu olayları onaylamadığını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon biz onlara örnek bir ev sahipliği yapacağız. Gerekli cevabı bu şekilde alacaklarını umuyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!