Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Veysel Bilen'den Beşiktaş maçı sözleri!

        Veysel Bilen'den Beşiktaş maçı sözleri!

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Beşiktaş maçından galip gelip az da olsa lig 5.'liği ümitlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek Samsunspor’da Başkanvekili Veysel Bilen, katıldığı bir organizasyon sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Samsunspor’un her takımı yenecek güçte olduğunun altını çizen Veysel Bilen, "Eyüpspor maçından alınan 3 puan ve ikinci yarıda oynanan futbol bizi mutlu etti. O maç geride kaldı. Hafta sonu evimizde ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla bir çıkış yakalayıp az da olsa ligde 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiyoruz. Önümüzde zor bir fikstür var. Beşiktaş maçı da bu zor fikstürün başlangıç maçı" dedi.

        Sakatların iyileşmesiyle takımın ivme kazandığına dikkat çeken Bilen, "Eyüpspor maçı ile beraber takımımız ivme kazandı. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ve takımı katılımı ile beraber özellikle Afonso Sousa'nın performansı bizi çok mutlu etti. Takımımıza ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Beşiktaş ile güzel ve centilmence karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum ancak kazanan tarafta biz olmayız" diye konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
