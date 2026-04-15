Veysel Bilen'den Beşiktaş maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek Samsunspor’da Başkanvekili Veysel Bilen, katıldığı bir organizasyon sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samsunspor’un her takımı yenecek güçte olduğunun altını çizen Veysel Bilen, "Eyüpspor maçından alınan 3 puan ve ikinci yarıda oynanan futbol bizi mutlu etti. O maç geride kaldı. Hafta sonu evimizde ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla bir çıkış yakalayıp az da olsa ligde 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiyoruz. Önümüzde zor bir fikstür var. Beşiktaş maçı da bu zor fikstürün başlangıç maçı" dedi.

Sakatların iyileşmesiyle takımın ivme kazandığına dikkat çeken Bilen, "Eyüpspor maçı ile beraber takımımız ivme kazandı. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ve takımı katılımı ile beraber özellikle Afonso Sousa'nın performansı bizi çok mutlu etti. Takımımıza ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Beşiktaş ile güzel ve centilmence karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum ancak kazanan tarafta biz olmayız" diye konuştu.