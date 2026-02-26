Victor Osimhen: Taraftar sayesinde turu atladık diyebiliriz
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'u eledikleri maçın ardından, "Taraftar sayesinde turu atladık diyebiliriz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 yenilse de ilk maçı evinde 5-2 kazandığı için son 16'ya kalan Galatasaray'ın ilk golünü atan Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
Turu değerlendiren Victor Osimhen "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.
"TARAFTAR SAYESİNDE TURU ATLADIK DİYEBİLİRİZ"
Taraftarlarla ilgili konuşan Osimhen "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.