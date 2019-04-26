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Vida için 15 milyon Euro!

Dünya Kupası'ndan sonra da Besiktaş’ın Hırvat yıldızını transfer etmeye çalışan Wolverhampton, parayı hazırladı, Mayıs’ta Kartal’ın kapısını çalacak

Vida

İngiliz basını, Rusya’daki Dünya Kupası finalinin ardından Wolverhampton’ın transfer etmeye çalıştığı Domagoj Vida için sezon sonu bir kez daha girişimde bulunacağını duyurdu.

‘Kurtlar’ın hedefinde 15 milyon Euro'ya Vida’yı almak var’ baslığıyla verilen haberde, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızının bu sezon
ortaya koyduğu performansla Premier Lig’e girme sansını yükselttiği vurgulandı.

Tottenham’la da ismi anılan Vida’ya Beşiktaş'ın 20 milyon Euro değer biçtiği, ancak Wolves’in 15 milyon puroluk bir bütçe
ayırdığı da belirtilen haberde su yorum yapıldı:

“Hırvatistan’ın Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı bulunan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla istikrarını ortaya koydu. Neredeyse 12 aydır aynı çizgisini ve performansını korudu.”

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