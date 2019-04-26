Vida için 15 milyon Euro!

İngiliz basını, Rusya’daki Dünya Kupası finalinin ardından Wolverhampton’ın transfer etmeye çalıştığı Domagoj Vida için sezon sonu bir kez daha girişimde bulunacağını duyurdu.

‘Kurtlar’ın hedefinde 15 milyon Euro'ya Vida’yı almak var’ baslığıyla verilen haberde, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızının bu sezon

ortaya koyduğu performansla Premier Lig’e girme sansını yükselttiği vurgulandı.

Tottenham’la da ismi anılan Vida’ya Beşiktaş'ın 20 milyon Euro değer biçtiği, ancak Wolves’in 15 milyon puroluk bir bütçe

ayırdığı da belirtilen haberde su yorum yapıldı:



“Hırvatistan’ın Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı bulunan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla istikrarını ortaya koydu. Neredeyse 12 aydır aynı çizgisini ve performansını korudu.”