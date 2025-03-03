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        Haberler Spor Futbol Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması! - Futbol Haberleri

        Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!

        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:55
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        Vini Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
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        Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

        Ballon d'Or ödül törenine neden gitmediğini açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Kulübün bana söylediğini yapıyorum. Gitmememi istediler ve ben de sakindim. İnsanlar vicdanlarına göre oy veriyor. Ballon d'Or'u kazanmayı hiç hayal etmemiştim, ancak bu kadar yaklaştığınızda mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Ama inanıyorum ki daha fazla fırsatım olacak. Şimdiden iki Şampiyonlar Ligi kazandım ve burada çok daha fazlasını kazanmak için bulunuyorum." sözlerini sarf etti.

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