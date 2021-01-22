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Pandemiden etkilenen yeme-içme sektörüne dijital destek

Visa, pandemi döneminde iş modellerini dönüştürmek zorunda kalan yeme-içme sektörüne kapsamlı iş birlikleri ile destek oluyor. TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) ile sektörü desteklemek üzere ortak çalışma başlatan Visa, bir yandan da mevcut iş birliklerine ek olarak Fuudy ve GastroClub ile de ortak kampanyalar yürüterek yemek siparişlerinin dijitalleşmesine öncü olan projeleri hayata geçiriyor. 

Visa'dan yeme-içme sektörüne dijital destek
HABERTURK.COM

Visa, COVID-19 pandemisiyle birlikte iş modellerini dönüştürmek zorunda kalan yeme-içme sektörünün dijitalleşmesine yönelik yeni projeler hazırlıyor. TURYİD ile yeme içme sektöründe dijital ödemeleri yaygınlaştırmak için iş birliğine giden Visa, Fuudy uygulaması ile restoran ve kafelerin siparişlerinin online ortamda gerçekleşmesine, GastroClub ile de sektörün yüz yüze ödemelerde kullanılan dijital cüzdan GastroPay’in daha çok tüketiciye ulaşmasına katkıda bulunuyor. Visa aynı zamanda restoran ve kafeleri tüketiciler için kolay ulaşılabilir hale getiren platformlar ile iş birlikleri gerçekleştirerek, sektörün işleyişine pandemi döneminde de devam etmesini destekliyor. Visa’nın, bünyesinde 150’ye yakın restoran ve kafeyi barındıran Fuudy uygulaması ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında yüzde 15 indirim kazanıyor. Böylelikle, Visa kart sahipleri, pandemi öncesinde ziyaret ettikleri restoranlar ile avantajlı koşullarda buluşuyor.

30 LİRALIK PUAN

Visa, ülkemizde yeme içme sektörünün yüz yüze ödemelerde kullanılan dijital cüzdanı GastroPay uygulamasını da destekliyor. Bünyesinde 1000’i aşkın restoran ve kafeyi bulunduran GastroClub tarafından hayata geçirilen GastroPay uygulamasına Visa kartını tanımlayan tüketiciler, hem pandemi şartlarında daha da önem kazanan mobil ödeme seçeneğinden faydalanıyor, hem de ilk siparişlerinde 30 TL, daha sonraki siparişlerinde ilave yüzde 10 puan kazanıyor. Visa, ekosistemdeki geniş ağını kullanarak iş ortakları arasında iş birliklerinin hayata geçmesini de sağlıyor. İş Bankası çatısı altında hayata geçirilen Geleceğe Öde platformu ile GastroClub, Visa desteğiyle bir araya geldi. İş birliği kapsamında GastroClub üyesi restoranlar, Geleceğe Öde platformuna dahil olarak müşterilerine daha sonra kullanılmak üzere indirimli kupon satışı yapabiliyor. Tüketiciler sevdikleri restoranların avantajlı fiyatlarından yeniden açıldıkları zaman kullanmak üzere yararlanırken, kısıtlamalardan etkilenen işletmeler de ön satış yapma imkanı buluyor.

TEDBİRLERDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, yeme-içme sektörünün pandemi kapsamında alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerden biri olması nedeni ile önemli bir adaptasyon sürecinden geçtiğine işaret ederek; “Pandemi sürecinde dijital kanallara yönelen tüketiciler sevdikleri restoranlardan online sipariş verebilmeyi arzu ediyor. Pek çoğu KOBİ statüsünde olan restoran ve kafeler de bu dönemde yalnızca eve servis ve gel-al modeli üzerinden çalışmaya başladı. Visa’nın pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisine ilişkin yaptırdığı araştırmada KOBİ’lerin yüzde 62’sinin işlerinin olumsuz etkilendiğini, yeme-içme sektörünün ise kısıtlamalar sebebiyle daha fazla sıkıntı yaşadığını ortaya koydu. Böylesi bir dönemde yeme-içme alanının TURYID, Fuudy ve GastroClub gibi önde gelen oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde sektörün dijitalleşmesine katkı sağlıyor ve milyonlarca Visa kart sahibini, işletmeler ile bir araya getirerek sektöre canlılık katmayı hedefliyoruz.” dedi.

SEKTÖR CANLANACAK

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörünün 2 milyon haneye istihdam sağlayarak toplamda 10 milyon kişiye gelir yarattığının altını çizdi ve: “2019 yılı itibarıyla her sene yaklaşık yüzde 10 büyüme kaydeden ve 135 milyar TL büyüklüğe ulaşan yeme-içme sektörü pandeminin etkisiyle oldukça zor bir yıl geçirdi. İşletmelerin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için online menü görüntüleme, temassız sipariş verme ve ödeme gibi evrilen tüketici beklentilerine cevap vermeleri önem taşıyor. Visa ile başlattığımız uzun soluklu iş birliği kapsamında, tüketicilerin tüm restoranların menülerini görüntüleyip ödeme yapabileceği bir platform üzerinde çalışıyoruz. İş birliğimizin tüketicilerin teması minimuma indirme talebine cevap vererek sektörü canlandıracağına inanıyoruz” dedi.

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