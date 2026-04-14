Türk Telekom’un iştiraki Sebit, ürettiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim serüvenleri boyunca desteklediğini açıkladı. Sebit’in 38 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği Vitamin LGS; kişiselleştirilmiş çalışma programları, etkileşimli öğretmen anlatımları, performansı ve eksikleri gösteren detaylı gelişim raporları ve yıl boyunca iki haftada bir online bire bir canlı rehberlik desteğiyle sınava hazırlık döneminde öğrencilerin en büyük yardımcısı oluyor.

Sınav hazırlığında öğrencileri dijital-basılı içerikleri ve iki haftada bir rehberlik görüşmeleriyle adım adım destekleyen Vitamin LGS, 7. sınıfta okuyan öğrenciler için Türkiye genelinde ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Öğrencilerin eksiklerini belirleyip çalışma planlarını optimize etmelerini hedefleyen LGS provası, 19 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek.

LGS HAZIRLIĞINDA REHBERLİK

Vitamin LGS, 16 bin soruluk dev dijital havuzu ve sistemle uyumlu 28 soru bankasıyla öğrencilere yeni nesil soruları çözme konusunda büyük bir deneyim kazandırıyor. Akıllı çalışma sistemiyle okuduğunu anlama, problem çözme ve analiz etme gibi üst düzey becerileri geliştiren platform; öğrencilerin gelişimini gösteren raporlar, “Adım Kartları Seti” ve yıl boyunca iki haftada bir uzmanlarla bire bir canlı rehberlik olanaklarını tek bir çatı altında buluşturuyor.