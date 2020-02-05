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Vodafone Türkiye, 2019-2020 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2019 döneminde servis gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artıran Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri 3.1 milyar TL’ye ulaştı.

31 Aralık 2019 itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23 milyon 437 bin olarak gerçekleşti. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.3 milyon oldu. Vodafone Türkiye’nin 4.5G abone sayısı da 17 milyona çıktı.

Şirketin mobil abone sayısı bir önceki çeyrekte 24 milyon, 2018 yılının sonunda ise 23 milyon 427 bin seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14.2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60.4’ünü oluşturdu.

YÜZDE 20'SİNİ TÜRKİYE TÜKETTİ

Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 6 GB’a yaklaşırken, şirketin abonelerinin toplam veri kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.2 artış ile 410.8 petabyte'a ulaştı.

31 Aralık 2019 itibariyle Vodafone Group bünyesindeki toplam mobil abone sayısı 269 milyon olurken, grup abonelerinin çeyrek itibariyle toplam veri kullanımı da 2040 petabyte'a çıktı.

Diğer bir deyişle Vodafone Grup abonelerinin yüzde 8.5'inin bulunduğu Türkiye'deki aboneler, grubun toplam internet kullanımının yüzde 20'sini gerçekleştirdi.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 3. çeyrek sonunda 1 milyonu aşarken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 arttı.

13.4 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Vodafone’un "Vodafone Yanımda", online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 13.4 milyonu aştı. Verilen bilgiye göre Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı.

Sonuçları değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyona ulaştı” dedi.