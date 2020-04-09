Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte artık şirketler için dijital dönüşüm süreci olmazsa olmaz bir zorunluluk haline geldi. Bu alanda yapılan yasal düzenlemeler de işletmelerin üretim metotlarından, dağıtım kanallarına kadar yaşanan iş yapış süreçlerindeki sadeleşmeyi hızlandırdı.

Türkiye’de bu alanda en son Resmi Gazete’de 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile firmaların e-Dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişti.

5000 TL VE ÜZERİ FATURALAR İÇİN ZORUNLU

Yapılan bu düzenlemeyle tüm e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv Fatura zorunluluğu geldi. e-Fatura ciro baremi 5 milyon TL'ye indi. e-İrsaliye ile beraber diğer e-Belgelerde yükümlülük şartları değişti. Bu tebliğ ile gelen en önemli yeniliklerden biri ise işletmelere getirilen KDV dahil 5000 TL ve üzerinde kesilecek tüm faturaları artık elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu oldu.

İşletmeler, süreç yönetimlerini sadeleştiren e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Dönüşüm uygulamalarıyla artık, muhasebe, insan kaynakları gibi süreçlerin hem yönetimi, hem de denetimi kağıtsız şekilde dijital ortamlarda yapabiliyor.

YILLIK GELİRİ 5 MİLYON TL’Yİ AŞAN ŞİRKETLER İÇİN

Yaşanan bu e-dönüşüm sürecinde işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Business da sunduğu hizmetlere ‘Kolay Dönüşüm’ü ekledi. Tüm e-Dönüşüm işlemlerinin kayıt altında tutulabildiği ve bildirimlerin çevrimiçi şekilde yapılabildiği bir hizmet olan Kolay Dönüşüm ürününde, seçilen paket ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuz işlemleri yapılabiliyor.

Yıllık geliri 5 milyon TL üzerinde olan ve başka şirketlere ya da kullanıcılara fatura kesen şirketlere yönelik olarak geliştirilen bu hizmetle işletmeler, muhasebe, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetebiliyor.

KAĞIT VE KARGO MASRAFINDAN TASARRUF

Üründe bulunan, elektronik ortam üzerinde arşivleme sistemiyle, geriye dönük faturalara da erişim mümkün oluyor. İşletmelere yıllık 5 bin TL’lik kağıt tasarrufu sağlayan bu e-dönüşüm ürünü, işlemler elektronik ortam üzerinden yapıldığı için kargolama giderlerini de ortadan kaldırıyor. Kontörlü olarak satılan bu üründe alınan kontörler, Kolaysoft web arayüzünden kullanılabiliyor.