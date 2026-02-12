Vodafone kadın voleybol sponsorluğunda iki yılı geride bıraktı
Vodafone, son 2 yıldır sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı teknik heyeti ve Filenin Sultanları'nın tam kadro katıldığı gecede, Vodafone'un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı
Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye'de de kadın sporuna yönelik sponsorluk anlaşmasını sürdüren Vodafone, voleybol sponsorluğunun ikinci yılını özel davetle kutladı.
Bu kapsamda Vodafone, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, takımın teknik heyeti ve "Filenin Sultanları"nın tam kadro katıldığı özel bir davetle voleybol sponsorluğunu kutladı.
Davette, Vodafone'un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.
Şirket, "Milletler Ligi", "CEV Şampiyonlar Ligi" ve "Avrupa Şampiyonası" gibi organizasyonlarda da kullanılan "Şahin Gözü" teknolojisini "Sultanlar Ligi"ne entegre ederek kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başlattı.
Şirket, 2023-24 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığı 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salon ve ekran başındaki seyircilerin seyir zevkine katkı sundu.
Şirket, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu'na 5G'yi kurdu ve maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladı. Ayrıca 2024-25 sezonunda 5G destekli Şahin Gözü sistemi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon ile play-off 1-4 etabı maçlarında kullanıldı.
Böylece Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig olma özelliğini kazandı. Şirket, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi için Sinan Erdem Spor Salonu'na 5G'yi kurdu.
Şirketin voleybol sponsorluğunun önemli bir boyutunu da gençlere verdiği destek oluşturuyor. Türkiye'de voleybolu daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen şirket, Malatya'nın Orduzu Mahallesi'nde "Malatya 44 Voleybol Akademi"nin genç voleybolcularını Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde milli takımla aynı sahada buluşturdu. Ayrıca TVF işbirliğiyle Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası da kurdu.
Sultanlar Ligi İsim Sponsorluğu ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğu kapsamında yaptığı çalışmalarla şirket, Sports Business Awards'ta "Sporda En İyi Marka Aktivasyonu" kategorisinde birincilik ve "Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği" kategorisinde üçüncülük ödüllerini aldı.
"SPORA UZUN YILLARDIR DÜZENLİ YATIRIM YAPAN MARKAYIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, spora uzun yıllardır düzenli yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan marka olduklarını belirterek, diğer önemli odaklarının da kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak olduğunu aktardı.
Söz konusu iki odağı birleştirerek sporda da kadınların yanında durmaya başladıklarını anlatan Aksoy, "2023'te hem Sultanlar Ligi İsim Sponsoru hem de Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Geriye dönüp baktığımızda, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anlıyoruz. Sponsorluğumuzun ilk gününden bu yana aynı heyecanla çalışarak sürekli artan bir başarı ivmesi yakaladık. Federasyon ile son derece uyumlu ve verimli bir işbirliğimiz var." ifadelerini kullandı.
Aksoy, Kadın Voleybol Milli Takımları ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne marka ve iletişim gücü, teknolojik yetkinlikleriyle en iyi ve en katma değerli desteği sağlamak için yoğun çalıştıklarına işaret ederek, "Özellikle 5G teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizde voleybol sporunun gelişmesine önemli katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Türk voleybolunun ulaştığı küresel başarının, sahadaki emek kadar, bu yolculuğa inanan ve yanlarında yürüyen güçlü işbirliklerinin eseri olduğunu vurguladı.
Vodafone'un Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Kadın Milli Takımları ana sponsorluğu ile yalnızca bugünü değil, Türk voleybolunun yarınlarını da birlikte inşa ettiklerine dikkati çeken Üstündağ, şunları kaydetti:
"Bu özel buluşmayı, sporumuzun geldiği noktayı değerlendirmek, geleceğe dair hedeflerimizi paylaşmak ve milli voleybolcularımızın ilham veren hikayelerini aynı heyecanla yaşamak adına çok kıymetli görüyorum. Türk voleyboluna değer katan tüm yol arkadaşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."