Vodafone kadın voleybol sponsorluğunda iki yılı geride bıraktı

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye'de de kadın sporuna yönelik sponsorluk anlaşmasını sürdüren Vodafone, voleybol sponsorluğunun ikinci yılını özel davetle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone kadın voleybol sponsorluğunu sürdürüyor.

Bu kapsamda Vodafone, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, takımın teknik heyeti ve "Filenin Sultanları"nın tam kadro katıldığı özel bir davetle voleybol sponsorluğunu kutladı.

Davette, Vodafone'un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.

Şirket, "Milletler Ligi", "CEV Şampiyonlar Ligi" ve "Avrupa Şampiyonası" gibi organizasyonlarda da kullanılan "Şahin Gözü" teknolojisini "Sultanlar Ligi"ne entegre ederek kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başlattı.

Şirket, 2023-24 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığı 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salon ve ekran başındaki seyircilerin seyir zevkine katkı sundu.

Şirket, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu'na 5G'yi kurdu ve maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladı. Ayrıca 2024-25 sezonunda 5G destekli Şahin Gözü sistemi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon ile play-off 1-4 etabı maçlarında kullanıldı.

Böylece Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig olma özelliğini kazandı. Şirket, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi için Sinan Erdem Spor Salonu'na 5G'yi kurdu.

Şirketin voleybol sponsorluğunun önemli bir boyutunu da gençlere verdiği destek oluşturuyor. Türkiye'de voleybolu daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen şirket, Malatya'nın Orduzu Mahallesi'nde "Malatya 44 Voleybol Akademi"nin genç voleybolcularını Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde milli takımla aynı sahada buluşturdu. Ayrıca TVF işbirliğiyle Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası da kurdu.

Sultanlar Ligi İsim Sponsorluğu ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğu kapsamında yaptığı çalışmalarla şirket, Sports Business Awards'ta "Sporda En İyi Marka Aktivasyonu" kategorisinde birincilik ve "Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği" kategorisinde üçüncülük ödüllerini aldı.