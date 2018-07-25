Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2018 arası dönemi kapsayan 2018-2019 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2018-2019 mali yılının birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. Yaklaşık 2.5 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %14 büyüdü.

4.5G'DE 14 MİLYON ABONE

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0.57 milyon net artış ile yaklaşık 23.4 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın %53.1'ine çıktı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 14 milyona ulaştı.

Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artarak %76'ya yükseldi. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %70,6 artış ile 248 petabyte'a ulaştı. Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 144 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı 737 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde %27,6 arttı.

VERİ KULLANIMI YÜZDE 70 ARTTI

2018-19 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi:

"2018-19 mali yılının birinci çeyreği, şirket performansımız açısından istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu. Servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme Türkiye telekom pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün, özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. Bu dönemde veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %70.6 artış kaydetti. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye’yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.”

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