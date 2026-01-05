Vodafone’dan 5G’ye hazır redbox

Vodafone, yeni 5G Redbox ürününü pazara sunan şirket, 5G’ye sayılı günler kala, fiberin ulaşmadığı evlere, altyapı beklemeden, 5G teknolojisiyle fiber hızında ve anında internet hizmeti getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi sayesinde kablo ve kurulum gerektirmeyen ürün, “tak çalıştır” özelliğiyle dakikalar içinde internete bağlanmayı mümkün kılarken, fiber altyapı olmasa bile yüksek hız, stabil bağlantı ve güçlü Wi-Fi deneyimi sunuyor. 5G RedBox’ı Vodafone mağazalarından alan müşteriler, ürünü anında teslim alıp, evlerinde kolayca kullanmaya başlayabiliyor. Dijital kanaldan başvuru yapan müşteriler, ürünlerin hızlı teslimatla evlerine teslim edilmesini sağlayabiliyor.

5G’YE GEÇİŞ BİR EKOSİSTEM DÖNÜŞÜMÜ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“5G’ye geçiş sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda bir ekosistem dönüşümü. Vodafone olarak, global deneyim ve vizyonumuzla bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bugün 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle Türkiye’yi ileri teknolojilerle buluşturuyor, yıllardır hem şebeke altyapısında hem de müşteri ve kanal hazırlıklarında titizlikle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla müşterimizin 5G’ye hazır hale geldiğini görmek için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Nisan 2026’da hayata geçecek 5G ile ev internetinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni nesil 5G Redbox ürünümüzle, yalnızca bir modem ve SIM kartla fiber hızına yakın internet erişimi mümkün hale geliyor. Bu yenilik, özellikle fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde yaşayan müşterilerimiz için büyük bir avantaj sunuyor. Vodafone’un global gücü ve teknolojik liderliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, yüksek hızlı interneti herkes için daha kolay ve erişilebilir kılıyor.”