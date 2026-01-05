Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.580,87 %0,72
        DOLAR 43,0442 %0,03
        EURO 50,3451 %-0,25
        GRAM ALTIN 6.117,15 %2,09
        FAİZ 36,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,37 %3,96
        BITCOIN 92.489,00 %1,37
        GBP/TRY 57,8034 %-0,26
        EUR/USD 1,1688 %-0,26
        BRENT 60,26 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 10.001,54 %2,09
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone’dan 5G’ye hazır redbox - Teknoloji Haberleri

        Vodafone’dan 5G’ye hazır redbox

        Fiber altyapısı olmayan bölgelerdeki yüksek hızlı internet talebini karşılamak üzere, tak çalıştır, kurulum gerektirmeyen, şık tasarımlı ve SIM kart ile çalışan yeni nesil 5G Redbox ürününün pazara sunulduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        5G'ye hazır redbox
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vodafone, yeni 5G Redbox ürününü pazara sunan şirket, 5G’ye sayılı günler kala, fiberin ulaşmadığı evlere, altyapı beklemeden, 5G teknolojisiyle fiber hızında ve anında internet hizmeti getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi sayesinde kablo ve kurulum gerektirmeyen ürün, “tak çalıştır” özelliğiyle dakikalar içinde internete bağlanmayı mümkün kılarken, fiber altyapı olmasa bile yüksek hız, stabil bağlantı ve güçlü Wi-Fi deneyimi sunuyor. 5G RedBox’ı Vodafone mağazalarından alan müşteriler, ürünü anında teslim alıp, evlerinde kolayca kullanmaya başlayabiliyor. Dijital kanaldan başvuru yapan müşteriler, ürünlerin hızlı teslimatla evlerine teslim edilmesini sağlayabiliyor.

        5G’YE GEÇİŞ BİR EKOSİSTEM DÖNÜŞÜMÜ

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “5G’ye geçiş sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda bir ekosistem dönüşümü. Vodafone olarak, global deneyim ve vizyonumuzla bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bugün 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle Türkiye’yi ileri teknolojilerle buluşturuyor, yıllardır hem şebeke altyapısında hem de müşteri ve kanal hazırlıklarında titizlikle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla müşterimizin 5G’ye hazır hale geldiğini görmek için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Nisan 2026’da hayata geçecek 5G ile ev internetinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni nesil 5G Redbox ürünümüzle, yalnızca bir modem ve SIM kartla fiber hızına yakın internet erişimi mümkün hale geliyor. Bu yenilik, özellikle fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde yaşayan müşterilerimiz için büyük bir avantaj sunuyor. Vodafone’un global gücü ve teknolojik liderliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, yüksek hızlı interneti herkes için daha kolay ve erişilebilir kılıyor.”

        FİBER OLMAYAN BÖLGELER İÇİN ALTERNATİF

        Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisine dayanan ve içine SIM kart takılan bir modemden oluşan 5G Redbox, mobil şebekedeki sinyali (4.5G, 5G) modem aracılığıyla alıyor ve bu sinyali evin içinde Wi-Fi ağına dönüştürüyor. Bu sayede, kablo çekmeye ve kuruluma gerek kalmadan yüksek hızlı ev interneti sağlıyor. Fiber altyapısı olmayan bölgeler için alternatif sunan ürün, bu bölgelerde fiber hızında internet sağlarken, DSL’den daha hızlı ve hotspot’tan daha stabil bir çözüm sunuyor. İlk aşamada 4.5G şebekesi üzerinden kullanılacak olan ürün, 5G’ye hazır altyapısı sayesinde Nisan 2026’da 5G hizmeti aktif olduğunda otomatik olarak 5G’ye geçişi mümkün kılacak. İnternet bağlantısını mobil SIM kart üzerinden sağlayan ürün, sabit hat gerektirmiyor. Kullanılacağı lokasyonda prize takılarak çalıştırılıyor ve herhangi bir kurulum gerektirmeksizin anında internete erişimi mümkün kılıyor. Aynı ev içinde taşınabilir olan ürün, kablo karmaşası yaratmadığı gibi, estetik ve kompakt bir tasarıma da sahip bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi

        Erzincanın tarihi Kemah ilçesinde, kar yağışı sonrası iki kayaksever, dağdan ilçe merkezine snowboard yaparak indi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?