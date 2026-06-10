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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Vodafone’dan ChatGPT işbirliği - "1 milyar TL’lik fayda sağlanacak"

        "1 milyar TL’lik fayda sağlanacak"

        Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Şirketin hem ülke genelinde hem de Vodafone Grubu'nda bir ilk olan yeni iş birliğiyle, tüm müşterileri internet paketlerinden harcamadan ChatGPT'yi kullanabileceği belirtildi. Ek olarak, faturalı müşterilerine ChatGPT Go üyeliğini ilk 3 ay ücretsiz sunacak olan Vodafone Türkiye, her iki kampanyayla müşterilerine yaklaşık 1 milyar TL'lik fayda sağlamayı hedeflediğini de açıkladı

        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Vodafone'dan ChatGPT işbirliği

        Vodafone bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, 5G odaklı global işbirliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden OpenAI ile işbirliğine gittiğini açıklayan Vodafone Türkiye, tüm müşterilerinin yapay zekâ tabanlı sohbet robotu ChatGPT’ye internet paketlerinden harcamadan ücretsiz erişmesini sağlayacağını vurguladı.

        Telekomünikasyon şirketinin hem ülke genelinde hem de şirket grubunda bir ilk olduğu belirtilen yeni işbirliğiyle, Vodafone’un bireysel, kurumsal, faturalı ve faturasız tüm müşterileri, 12 ay boyunca internet paketlerinden harcamadan ChatGPT’yi kullanabilecek.

        Buna ek olarak şirket, faturalı müşterilerine, aylık maliyeti 250 TL olan ChatGPT Go üyeliğini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak. Bu kampanyalarla, Vodafone müşterilerine yaklaşık 1 milyar TL’lik fayda sağlanması hedeflendiği belirtildi.

        “YAPAY ZEKA HAYAT KOLAYLAŞTIRAN BİR DENEYİM”

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda tanıtılan iş birliği ile yapay zeka kullanımının her alanda hızla yaygınlaştığına dikkat çekildi. Şahin toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Vodafone Türkiye olarak, dünyanın iki güçlü teknoloji markasını ilk kez Vodafone müşterileri için bir araya getiriyoruz; çünkü biz teknolojiyi sadece geliştiren değil, onu müşterilerimizin hayatına en anlamlı şekilde taşıyan bir marka olmanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Yapay zekayı yalnızca teknoloji yatırımı değil, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştıran gerçek bir deneyim dönüşümü olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz Üretken Yapay Zeka ve Ajan Tabanlı Yapay Zeka çözümleri sayesinde, müşterilerimize daha hızlı cevap veren, onların ihtiyaçlarını anlayan ve proaktif aksiyon alabilen yeni nesil bir Vodafone deneyimi sunuyoruz. Bugüne kadar yapay zekayı Vodafone içinde süreçleri dönüştürmek, çalışma arkadaşlarımızı güçlendirmek ve operasyonlarımızı daha akıllı hale getirmek için kullandık. Yapay zekanın yalnızca teknoloji üretmek değil, insanlara daha iyi bir deneyim sunmak için var olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, bundan sonrası için hedefimiz, bu teknolojiyi doğrudan müşterilerimizle buluşturmak; onların ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran, onlar adına düşünebilen yapay zeka destekli deneyimleri Vodafone’un her temas noktasında onlara hissettirmek” ifadelerini kullandı.

        Toplantıya görüntülü mesajla katılan Kurumsal İşler Direktörü Farouk El Hamzawi ise şunları söyledi: “Vodafone ile işbirliği yaparak ChatGPT’ye Türkiye genelinde daha kolay erişim imkânı sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yapay zeka, insanların öğrenmesine, yaratıcılığını geliştirmesine, sorunları çözmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olarak günlük yaşamda pratik bir araç haline geliyor. Vodafone müşterilerine veri kotalarını kullanmadan ChatGPT’yi sunarak ve uygun müşterilere ChatGPT Go erişimi sağlayarak, daha fazla kişinin günlük yaşamında yapay zekadan yararlanmasına yardımcı oluyoruz.”

        P3 “YAPAY ZEKA HİZMETLERİ ŞAMPİYONU" SEÇTİ

        Buna ek olarak 2026 Nisan ayında gerçekleştirilen P3 Araştırma Raporları, Vodafone’un sadece 5G kapsamasında değil, Şebeke Performansı ve Yapay Zeka yetenekleri alanında da lider olduğunu belirtti. P3 Mobil Karşılaştırma Raporu'nda en yüksek performans puanını alarak "P3 Test Şampiyonu" ve "P3 Yapay Zeka Hizmetleri Şampiyonu" seçilen şirket, hem şebeke kalitesi hem de yapay zeka odaklı hizmet sunumunda lider operatör konumunda yer aldı.

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