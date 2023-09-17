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        Haberler Spor Voleybol VOLEYBOL MİLLİ MAÇI |Türkiye - Peru voleybol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Olimpiyat'ta! Türkiye - Peru voleybol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye - Peru voleybol milli maçı öncesi geri sayım sürüyor. Bugün Bulgaristan'la karşılaşan Filenin Sultanları Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda 19 Eylül Salı günü Peru milli takımı ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye - Peru voleybol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 08:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 08:08
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu üçüncü maçında Peru karşısına çıkacak. Peki, "Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları Peru maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Peru voleybol maçı 17 Eylül Salı günü (TSİ) 07.00'de başlayacak.

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        TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-Peru voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlacak.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023

        19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-BelçikaGruplar şu şekilde:

        A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

        B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

        C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

        #Voleybol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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