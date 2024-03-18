Voleybol Sultanlar Ligi'nde PTT ve Karayolları alt lige düştü

Ankara takımları Karayolları ve PTT, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde KFC Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.

Karşılaşmaların ardından ligi son iki sırada tamamlayan Ankara takımları Karayolları ile PTT, küme düşen takımlar oldu.

Bu iki takımın yerine gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor mücadele edecek.

14 Ekim'de başlayan Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. sezonu, iki erteleme maçı (Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor), 26. haftadaki Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos karşılaşmasıyla sona erecek.