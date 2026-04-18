Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Volkan Demirel: Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum

        Volkan Demirel: Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray müsabakasının ardından, "Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. Ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 23:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

        "ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı hemen maç maçında yediğimiz gol sonrasında ilk yarının bitimine 2-3 dakika kala yediğimiz gol var. Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikler aslında plan şuydu; bunu söylesem ne kadar önemseyeceksiniz bilmiyorum ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum. Dediğim gibi bugün galip gelsek çok iyi olurdu ama geldiğimden beri söylüyorum önümüzdeki maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Ligde kalmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

        Demirel, maç bittikten sonra yorum yapmanın ve soru sormanın kolay olduğunu ifade etti. Maç içinde ve öncesinde bunları hesaplayıp hareket etmenin zorluğuna değinen Volkan Demirel, ayrıca, Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için uğraşacağını kaydetti. Öte yandan Demirel, ligde hakemlerin Gençlerbirliği aleyhine 12 karar verdiğini ve ligde bu anlamda birinci olduğunu dile getirdi.

