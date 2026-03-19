        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Volkan Demirel: Mağlup olduğumuz için üzgünüm - Gençlerbirliği Haberleri

        Volkan Demirel: Mağlup olduğumuz için üzgünüm

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, mağlubiyetten ötürü üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:27 Güncelleme:
        "Mağlup olduğumuz için üzgünüm"

        Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 yenildikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından üzgün olduğunu ifade etti.

        Demirel, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 3 karşılaşmanın 2'sini deplasmanda oynadıklarını anımsattı.

        Bu süreçte takımının fiziksel mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Demirel, Konya deplasmanında bayram öncesi taraftarlarını mutlu etmek hem de moral bulmak adına galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

        "MAĞLUP OLDUĞUMUZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

        Demirel, yeşil-beyazlıların ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Arkada çok rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık, ilk yarıda bunu yakaladık da ama çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konyaspor'un hem taraftar hem saha avantajıyla baskısına maruz kaldık. Duran toplardan pozisyonla hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki 1 puanla ayrılabilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm."

        Bayram sonrası takımın Antalya'da kamp yapacağını aktaran Demirel, fiziksel ve taktiksel eksikleri gidererek daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
