Volkan Demirel: Mağlup olduğumuz için üzgünüm

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 yenildikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından üzgün olduğunu ifade etti.

Demirel, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 3 karşılaşmanın 2'sini deplasmanda oynadıklarını anımsattı.

Bu süreçte takımının fiziksel mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Demirel, Konya deplasmanında bayram öncesi taraftarlarını mutlu etmek hem de moral bulmak adına galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

"MAĞLUP OLDUĞUMUZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Demirel, yeşil-beyazlıların ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkada çok rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık, ilk yarıda bunu yakaladık da ama çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konyaspor'un hem taraftar hem saha avantajıyla baskısına maruz kaldık. Duran toplardan pozisyonla hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki 1 puanla ayrılabilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm."

Bayram sonrası takımın Antalya'da kamp yapacağını aktaran Demirel, fiziksel ve taktiksel eksikleri gidererek daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.