Sarı-lacivertlilerde 16 yıldır forma giyen ve sözleşme yenileyen tecrübeli kaleci, "Yöneticilere ve hocama, bana değer vermeleri çok güzel. Benim için de öncelik hep Fenerbahçe'dir. Bu nedenle de yeniden sözleşme imzaladık. Sözleşmemdeki rakamlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Vücudum elverdiği sürece Fenerbahçe formasını giymek istiyorum. Bir şeyleri yapamadığımda da yük olmak istemem. Sözleşmenin süresi kulüple benim aramda, eğer kulüp isterse açıklar" dedi.



"BERKE'DE KENDİMİ GÖRÜYORUM"



Fenerbahçe'nin, Altınordu'dan takıma kattığı 18 yaşındaki Berke Özer hakkında da yorumlarda bulundu. Demirel, "Berke'de kendimi görüyorum. İnşallah Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum" şeklinde konuştu.



"COURTOIS VE PICKFORD'U BEĞENİYORUM"



Dünya Kupası'nı takip ettiğini vurgulayan tecrübeli kaleci, "Dünya Kupası'nda Courtois ve Pickford'u beğeniyorum. Bir kalecinin performansını takımı belirler. Mesela De Gea çok iyi kaleci ama İspanya'da 5 şutta 5 gol yedi. Onu kötü kaleci olarak değerlendiremeyiz" şeklinde konuştu.



"BANA SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR"



Fenerbahçe'de geçirdiği 16 yıla saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Volkan Demirel, "16 senedir Fenerbahçe'deyim. Bana saygı duyulması gerekiyor çünkü bu uzun, önemli bir süre" yorumunu yaptı.



Volkan ayrıca, taraftarlara da mesaj göndererek, "Taraftarın her zaman yanımızda olması gerekiyor. Uzun süredir de dolu tribünlere oynamıyorduk. Bu sene takım olarak daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Taraftarı da yanımızda görmek istiyoruz" dedi.