Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Tuna rolüyle popüler olan Volkan Severcan araştırılıyor. İBO Show'un bu akşam yayınlanan yeni bölüm konuklarından biri olan Volkan Severcan, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.

VOLKAN SEVERCAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Çocuklar Duymasın-2017-günümüz (Tuna)

Otel Divane-2014

Çocuklar Duymasın-2013-2014 (Tuna)

Bizim Okul-2013

Çocuklar Duymasın-2010 (Tuna)

Yasemince (2010, dizi)-2010

Yalancısın Sen-2009

Prenses Perfinya -2008

Yalancı Romantik-2008

Sözün Bittiği Yer- 2007

Benden Baba Olmaz- 2007

Ben Fazla Kalmayacağım- 2007

Sev Kardeşim- 2006

Bir İhtimal Daha Var- 2006

Ispanaktan Nağmeler- 2005

Utanmaz Adam- 2005

Zaman Tüneli- 2005

El Bebek Gül Bebek- 2005

3. Tür- 2004

Ayva Sarı Nar Kırmızı- 2004

Hababam Sınıfı Askerde- 2004 (Komutan)

Aşkımızda Ölüm Var- 2004

Kuzenlerim- 2002

Berivan- 2002

Bana Şans Dile- 2001

Bir Demet Kahkaha- 2000

Zülküf ile Zarife- 2000

Günaydın İstanbul Kardeş- 1999

Sibel- 1998

Gülüm- 1997

Mesela Dedik- 1996

Kaldırım Çiçeği- 1996

Çiçek Taksi- 1995

Sevginin Gücü- 1994

Cümbüş Sokak- 1993