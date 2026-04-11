Wagner Pina: Maçın zor olacağını biliyorduk
Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fırsatları değerlendiremediklerini belirten Pina, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk ve bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik, rakip iyi hazırlandı" ifadelerini kullandı.
Giriş: 11.04.2026 - 19:33
"MAÇIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Pina, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik." dedi.
Wagner Pina, "Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik." sözlerini sarf etti.
