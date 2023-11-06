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        Haberler Magazin Wanda Nara davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Wanda Nara davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Ünlü isim katıldığı davette tercih ettiği kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:47
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        Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

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        Son olarak lösemi olduğunu açıklayan Wanda Nara, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim."

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        Wanda Nara hastalığını ise şu ifadelerle duyurmuştu: "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum."

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        Instagram'da 16.9 milyon takipçisi olan Wanda Nara, Icardi ile birlikte bir markanın davetine katıldı. Ünlü isim çekildiği pozlarını "Çekim partnerim şansımın en tatlısı" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

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        İşte Wanda Nara'nın son gönderileri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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