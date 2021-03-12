Welinton ilk golünü attı

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin’in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş’ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal’ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3’ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan’ın 3, Rıdvan Yılmaz’ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş’ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Welinton maçın ardından Bizim için büyük bir maç ve iyi bir skor oldu. Golümle birlikte takımım kazandığı için çok mutluyum. İlk geldiğimde 1 ay boyunca orada bir adaptasyon dönemi yaşadım. 3 haftadan sonra formum yükseldi. Kendi kalitemi şu an sahaya koyuyorum. Böyle de devam etmek istiyorum. Souza ile 11 yaşından beri beraberim, futbola birlikte başladık. Yola beraber devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir gol attı." dedi.