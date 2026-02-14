Canlı
        Haberler Spor Futbol Almanya Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti. Harry Kane (2) ve Leon Goretzka'nın golleriyle galip gelen lider Bayern Münih, puanını 57'ye çıkardı. Werder Bremen ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Giriş: 14.02.2026 - 19:40 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:40
        Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oldu. Weser'de oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22 (p) ve 25. dakikalarda Harry Kane, 70. dakikada Leon Goretzka attı.

        Bu sonuçla birlikte lider Bayern Münih puanını 57'ye yükseltirken, Werder Bremen ise 19 puanda kaldı.

        Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, St.Pauli'ye konuk olacak. Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

