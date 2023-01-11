Sneijder'den olay itiraf:

Galatasaray'dan önce Liverpool'a transfer olma durumu olduğunu söyleyen Sneijder, "Liverpool ile Galatasaray arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. O dönem Liverpool zor dönemlerden geçiyordu ve kupalar kazanmak için Galatasaray'ı seçmiştim" dedi.

Al-Gharafa SC formasıyla yeşil sahalara veda eden Wesley Sneijder, Hollanda'da Veronica Offside isimli bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Ocak 2013'te Serie A ekibi Inter'den transfer ettiği Wesley Sneijder, Hollanda basınına olay açıklamalar yaptı.

Bir futbolcunun kazanmak isteyeceği en güzel şeyin ödüller olduğunu söyleyen Sneijder,"Ayrıca Noel'de ve yılbaşında da özgür olmayı istedim. Bu bilinçli yaptığım bir seçimdi" diye konuştu.

Futbola başladığı ülkesinin Ajax ekibinin ardından Real Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Sneijder, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla büyük beğeni topladı.