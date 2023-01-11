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Sneijder'den olay itiraf: "Liverpool'u değil Galatasaray'ı seçtim"

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecine dair olay bir itirafta bulundu

Sneijder'den olay itiraf:
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın Ocak 2013'te Serie A ekibi Inter'den transfer ettiği Wesley Sneijder, Hollanda basınına olay açıklamalar yaptı.

Al-Gharafa SC formasıyla yeşil sahalara veda eden Wesley Sneijder, Hollanda'da Veronica Offside isimli bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan önce Liverpool'a transfer olma durumu olduğunu söyleyen Sneijder, "Liverpool ile Galatasaray arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. O dönem Liverpool zor dönemlerden geçiyordu ve kupalar kazanmak için Galatasaray'ı seçmiştim" dedi.

Bir futbolcunun kazanmak isteyeceği en güzel şeyin ödüller olduğunu söyleyen Sneijder,"Ayrıca Noel'de ve yılbaşında da özgür olmayı istedim. Bu bilinçli yaptığım bir seçimdi" diye konuştu.

Futbola başladığı ülkesinin Ajax ekibinin ardından Real Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Sneijder, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla büyük beğeni topladı.

İspanya ve İtalya'da yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Hollandalı futbolcu, başarılı kariyerine Galatasaray'da da birçok kupa ekledi.

175 MAÇTA 46 GOL ATTI

Wesley Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği 4,5 sezonda 175 resmi maçta görev aldı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 124 Süper Lig, 23 UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında taraftarların önüne çıktı.

Görev aldığı bu maçlarda 46 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Sneijder, Galatasaray'ın attığı çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Hollandalı futbolcuya, hakemler toplamda 29 kez sarı kart çıkardı.

8 KUPA KAZANDI

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde 8 kupa kazandı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray ile 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Sneijder, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında da TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda bulundu.

UNUTULMAZ GOLLER ATTI

Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği sürede unutulmaz gollere imza attı.

Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda sahalarında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı goller ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmada kaydettiği gol, taraftarların hafızasında yer aldı.

Galatasaray'da giydiği 10 numaralı forması Younes Belhanda'ya verilen Sneijder, ayrıca şık pasları ve güzel hareketleriyle de taraftarların beğenisini kazandı.

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