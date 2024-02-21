WhatsApp'a yeni özellik geldi: Tek telefonda 2 farklı hesap nasıl açılır ve kullanılır?

ÖZELLİĞE DAİR DİĞER DETAYLAR

Bu özelliğin şu anda sadece Android kullanıcılarında olduğu ve en fazla iki hesapta kullanılabileceği biliniyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar aktif olmayan hesaplardaki hareketleri görebilecek ancak içeriği görmek için hesabı değiştirmeleri gerekecek. Ayrıca, her hesap farklı fotoğraflarla özelleştirilebilecek.

Kaynak: WhatsApp Beta Info, How to Geek, WhatsApp