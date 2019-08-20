Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'da dün yaşanan kısa süreli erişim sorunu sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepki çıktı. Geçtiğimiz haftalarda da Whatsapp'ın yanı sıra Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu dünya ve ülkemiz genelinde hissedilmişti. Peki Whatsapp sorunu çözüldü mü? Whatsapp'dan erişim sorununa yönelik açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'da yaşanan erişim sorunu bugün itibariyle normale dönmüş vaziyette. Whatsapp erişim sorununa yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.