Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a bir diğer popüler sosyal platform Snapchat’ten yeni bir özellik daha geliyor.
Snapchat’teki “Hikayeler” özelliğinden esinlenerek 2017 yılında kullanıma sunduğu WhatsApp Durum’da 450 milyon aktif kullanıcıya erişen WhatsApp, Snapchat’in bir özelliğini daha platformuna eklemeye hazırlanıyor.
Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp kısa bir süre içinde kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Snapchat’tekine benzer şekilde çalışacak olan WhatsApp kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcıların arkadaşlarına gönderdiği GIF‘ler ve fotoğraflar, Snapchat‘te olduğu gibi belli bir süre sonra kendi kendine ortadan kaybolacak.
Böylece Facebook, Snapchat’ten esinlenerek hem kendi platformuna hem de Instagram ve WhatsApp’a eklediği “Hikayeler” (Durum) özelliğinden sonra, kendisi için bir yeniliği daha Snapchat’ten kopyalamış olacak.
SNAP'İN İŞLERİ PEK İYİ GİTMİYOR
Sosyal ağlara yeni özellik konusunda ilham kaynağı olan Snapchat’te ise işler pek o kadar da iyi gitmiyor. Öncelikle WhatsApp’ta 450 milyonu, Instagram’da 300 milyonu aşan “Hikayeler”in çıktığı nokta olan Snapchat’teki kullanıcı sayısı 180 milyon civarında.
Tabi bunda platformun toplam kullanıcı sayısındaki büyüme oranındaki yavaşlama etkili oluyor. Nasdaq Endeksi’nde de işlem gören Snapchat’in (Snap) bu yılın üçüncü çeyreği sonunda günlük aktif kullanıcı sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 düşüşle (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 5 artışla) 186 milyon oldu.
ÇEYREK ZARARI 325 MİLYON DOLAR
Üçüncü çeyrekteki gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 298 milyon dolara taşıyan şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam gelirleri ise 790 milyon dolara ulaştı.
Ancak Snapchat halen karlılığı yakalayabilmiş değil. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 325 milyon dolar olan Snapchat’in zararı, 2018’in ilk 9 ayı sonunda ise 1 milyar dolar civarında. Ancak Snapchat’in zararının önceki yıllara göre yüzde 60’ları bulan oranlarda azaldığını berlitemekte de fayda var.
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