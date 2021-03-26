WhatsApp yıllardır beklenen ve kullanıcılarının muzdarip olduğu sonunun kalıcı çözümü için düğmeye bastı.

Bilindiği üzere WhatsApp'a masaüstü bilgisayarlardan web uzantısıyla bağlantı sağlanıyor. Ancak bağlantının devam edebilmesi için WhatsApp uygulamasının indirildiği telefonun internet ağının da açık olması gerekiyor. Bu nedenle telefonun şarjının bitmesi veya telefon telefondaki internetin kapanması durumunda WhatsApp Web'de devreden çıkıyor.

TELEFONSUZ WEB DÖNEMİ

Özellikle pandemi sürecinde uzaktan çalışanların en çok tercih ettiği WhatsApp hizmeti olan WhatsApp Web'de yıllardır süregelen bu soruna WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook'tan çözüm geldi.

Facebook tarafından geliştirilen çözümle birlikte artık telefon internetine gereksinim olmaksızın WhatsApp Web'e erişim sağlanabilecek. Söz konusu özelliğin önümüzdeki aylarda aktiflenmesi bekleniyor.