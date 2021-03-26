Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulama
ABONE OL

WhatsApp Web kullananlara müjde! Yıllardır beklenen özellik için düğmeye basıldı

Dünyaca ünlü sosyal haberleşme ağı WhatsApp pandemi sürecinde özellikle uzaktan çalışanlar tarafından web sürümüyle en çok tercih edilen platformlar arasında yer alıyor. Ancak WhatsApp Web'in kullanılması için telefon internetinin açık olma zorunluluğu sık sık bağlantıda sorunlara yol açıyor. Bu sorunla ilgili düğmeye basıldı. İşte WhastApp Web'le ilgili beklenen gelişme...

WhatsApp Web kullananlara müjde! Yıllardır beklenen özellik için düğmeye basıldı

WhatsApp yıllardır beklenen ve kullanıcılarının muzdarip olduğu sonunun kalıcı çözümü için düğmeye bastı.

Bilindiği üzere WhatsApp'a masaüstü bilgisayarlardan web uzantısıyla bağlantı sağlanıyor. Ancak bağlantının devam edebilmesi için WhatsApp uygulamasının indirildiği telefonun internet ağının da açık olması gerekiyor. Bu nedenle telefonun şarjının bitmesi veya telefon telefondaki internetin kapanması durumunda WhatsApp Web'de devreden çıkıyor.

TELEFONSUZ WEB DÖNEMİ

Özellikle pandemi sürecinde uzaktan çalışanların en çok tercih ettiği WhatsApp hizmeti olan WhatsApp Web'de yıllardır süregelen bu soruna WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook'tan çözüm geldi.

Facebook tarafından geliştirilen çözümle birlikte artık telefon internetine gereksinim olmaksızın WhatsApp Web'e erişim sağlanabilecek. Söz konusu özelliğin önümüzdeki aylarda aktiflenmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye ve ABD 48 saatlik siber güvenlik tatbikatında - Haberler
TEKNOLOJİ48 saatlik siber tatbikat!
'Bilgisayarınızın kamerasını kapatın!'- Haberler
TEKNOLOJİKameranızı kapatın!
İlk kez bir karadeliğin manyetik alanı görüntülendi! Gizem perdesi aralanıyor
TEKNOLOJİTarihte bir ilk: Karadelik gizemi çözülüyor
POCO F3 tanıtıldı! İşte performans canavarı POCO F3 özellikleri
TEKNOLOJİPOCO F3 tanıtıldı!
Kablosuz kulaklık serisine Huawei FreeBuds 4i'yi ekledi - Haberler
TEKNOLOJİRüzgarın sesini yapay zeka ile kesiyor
SON DAKİKA HABERLERİ! Instagram'ı kullanmadan önce iki kez düşünün!
TEKNOLOJİTam bir gammaz!
Formula 1 McLaren takımına Türk mühendislerden blockchain teknolojisi - Haberler
TEKNOLOJİFormula 1 efsanesine yerli teknoloji
1.8 milyar dolarlık patron dolandırıcılığı! Haberler
TEKNOLOJİ1.8 milyar dolarlık patron dolandırıcılığı
TikTok 'Gerçekleri Bil' özelliğini devreye aldı - Haberler
TEKNOLOJİTikTok’tan yeni özellik
POCO X3 Pro tanıtıldı! İşte POCO'nun yeni oyun telefonu POCO X3 Pro özellikleri
TEKNOLOJİPOCO X3 Pro özellikleri belli oldu!