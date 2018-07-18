Elimizden düşmeyen cep telefonları ile en çok online olduğumuz yerler sosyal medya platformları ve WhatsApp… Mesajlaşma özelliği ile birebir ya da grup konuşmalarI yapılabiliyor. Fotoğraf, link, video o an ne göndermek istiyorsanız WhatsApp size yardımcı oluyor. Tabi bu kadar aktif olduğumuz bir ortamda talihsiz hatalar da yapabiliriz. WhatsApp kullanıcılarını burada da yüz üstü bırakmıyor ve karşı taraftan mesaj silme özelliği ile yaşanacak mağduriyetlere çözüm sunuyor. Peki Whatsapp’ta mesaj nasıl silinir? Whatsapp’ta mesaj silme süresi ne kadardır? İşte yanıtı…

WHATSAPP’TA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME SÜRESİ

Whatsapp’tan yolladığınız mesajları karşı taraftan silmek için tam 7 dakikanız yani 420 saniyeniz var. Bu sürede karşı taraf mesajı görmeden silebilirsiniz. Karşı tarafa sadece “bu mesaj silindi” yazısı gider. Bu yazıyı siz de görürsünüz. Ayrıca mesaj silerken karşı tarafın mavi tik özelliği yoksa mesajı okuyup okumadığını anlamak için mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak mesajın okunup okunmadığını anlayabilirsiniz. İşte Whatsapp’ta karşı taraftan mesaj silme işlemi;

Silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbeti açın.

Açılan seçeneklerden Sil'e dokunun ve silmek istediğiniz mesajları seçin

Çöp simgesine dokunun ve Herkes için Sil'e dokunun.

WHATSAPP’TA MESAJ SİLME

Whatsapp’ta bir sohbetin tamamı yerine seçili mesajları silebilirsiniz. Tek bir mesaj üzerinden silme işlemine başlayıp silmek istediğiniz diğer mesajları da seçebilirsiniz. Whatsapp’ta mesaj silmek için aşağıdaki adımları izleyin;

Silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbeti açın.

Açılan seçeneklerden Sil'e dokunun ve silmek istediğiniz mesajları seçin

Çöp simgesine dokunun ve Benden Sil'e dokunun.

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