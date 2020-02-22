ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da TSİ 08.00'de başlaması planlanan karşılaşmayı, boksseverler DMAX kanalından izleyebilecek.

İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Kariyerlerinde yenilgi yüzü görmeyen ve ilk kez beraberlik yaşayan sporculardan 34 yaşındaki Wilder, 41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanırken, Fury ise 20'si nakavtla 29 karşılaşmadan galip ayrıldı.

210 MİLYON DOLAR HASILAT BEKLENİYOR

Karşılaşmayı DMAX'ten sunacak yapımcı ve spiker Bilgehan Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın gelmiş geçmiş en sert sağ kroşesine sahip Deontay Wilder, tartışmasız dünyanın en çılgın boksörü 'Çingene Kral' Fury ile tarihi rövanşı gerçekleştirecek. Berabere biten 12 raundun ardından 13. raunt merakla bekleniyor." dedi.

Mücadelenin ekonomik boyutunun büyüklüğünden bahseden Demir, " 'Öde İzle' sisteminden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Toplam gelir ise 210 milyon doları bulacak gibi. Ağır sıklet tarihinde bu rakamlar hiç olmadı. İlk maçtan hiç bir hakem görev yapmayacak bu mücadelede. Bu ilginç. Wilder kanadı iyi kulis yapmış gibi görünüyor. Her iki boksör de birbirini nakavt edeceğinden emin. Ben puana gidebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçın bile yapılabileceğinden eminim. Tabi Fury emekli olmazsa..." değerlendirmesinde bulundu.