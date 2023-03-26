Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil

"HİÇBİR ŞEY OLDUĞU GİBİ DEĞİL"

Temmuz ayında geldiği Afşin'de lavanta festivaline katıldığını belirten Wilma Elles, "Hiçbir şey olduğu gibi değil artık ama insanlar yine de umutlu çünkü burada güçlü bir organizasyon var. Çok fazla gönüllü var, gece gündüz çalışıyorlar ve bu bizi çok duygulandırdı" diye konuştu.