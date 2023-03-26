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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil

Wilma Elles, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren oyuncu, ardından afetzedelerle iftar sofrasına oturdu

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  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    Oyuncu Wilma Elles, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. 36 yaşındaki Elles, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelerle bir araya geldi.
  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    Wilma Elles, Paydaş Ol Dernek Başkanı Dilek Çakır ve müzisyen Abdurrahman Delen ile Afşin'deki depremzedeleri ziyaret etti.
  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    Ziyarette çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarla oyunlar oynayan ve onlara hediyeler veren Wilma Elles, ardından afetzedelerle iftar sofrasına oturdu.
  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    Gazetecilerle sohbet eden Wilma Elles, deprem haberini alır almaz televizyonlara kilitlendiklerini söyledi.
  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ŞEY OLDUĞU GİBİ DEĞİL"

    Temmuz ayında geldiği Afşin'de lavanta festivaline katıldığını belirten Wilma Elles, "Hiçbir şey olduğu gibi değil artık ama insanlar yine de umutlu çünkü burada güçlü bir organizasyon var. Çok fazla gönüllü var, gece gündüz çalışıyorlar ve bu bizi çok duygulandırdı" diye konuştu.
  • Wilma Elles'ten depremzedelere ziyaret: Hiçbir şey olduğu gibi değil - Magazin haberleri

    Wilma Elles ve beraberindekiler daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret etti. Güven, ziyaretçilerine acılarını paylaştıkları için tüm Afşinliler adına teşekkür etti.

    Fotoğraflar: AA, DHA

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