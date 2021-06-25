Windows 11 için geri sayım başladı. Tüm dünyada merakla beklenen Windows 11 ile ilgili merakla beklenen açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

KARŞINIZDA WINDOWS 11...

Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ

Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.

WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ

Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ

Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API’si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ

Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Windows 11'in tanıtımı sonrası Microsoft CEO'su Satya Nadella sahneye çıktı. Nadella, "Bugün size gösterdiklerimiz beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK, WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz geliştirme aşamasında olan Windows 11 kullanıma sunulmadı. Microsoft önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açacak. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanan bütün cihazlar yeni Windows 11'i ücretsiz olarak yükleyebilecek.

WINDOWS 11'İ NASIL İNDİRİLİR?

Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmak gerekiyor. Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Ayarları (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Donanım gereksinimleri Mnimum belirtimler İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC) RAM: 4 gigabayt (GB) Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı Not: Daha fazla ayrıntıyı aşağıdaki "Windows 11 işletim sistemini güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" kısmında bulabilirsiniz. Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0 Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Windows 11 Home'da bir cihazı S modundan çıkarmak için de internet bağlantısı gerekir. S modu hakkında buradan daha fazla bilgi edinin. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Windows 11 işletim sisteminin bazı özellikleri, yukarıdaki minimum gereksinimler kısmında belirtilenlerden yüksek gereksinimlere sahiptir. Aşağıda önemli özelliklerin gereksinimleri hakkında ek bilgiler verilmiştir:

5G desteği için 5G özellikli bir modem gerekir.

için 5G özellikli bir modem gerekir. Otomatik HDR için bir HDR monitör gerekir.

için bir HDR monitör gerekir. BitLocker to Go için bir USB flash sürücü gerekir (Windows Pro ve üstü sürümlerde kullanılabilir).

için bir USB flash sürücü gerekir (Windows Pro ve üstü sürümlerde kullanılabilir). Client Hyper-V için ikinci düzey adres çevirisi (SLAT) özelliklerine sahip bir işlemci gerekir (Windows Pro ve üstü sürümlerde kullanılabilir).

için ikinci düzey adres çevirisi (SLAT) özelliklerine sahip bir işlemci gerekir (Windows Pro ve üstü sürümlerde kullanılabilir). Cortana için bir mikrofon ve hoparlör gerekir. Bu hizmet Windows 11 işletim sistemiyle birlikte Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

için bir mikrofon ve hoparlör gerekir. Bu hizmet Windows 11 işletim sistemiyle birlikte Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir. DirectStorage için oyunları depolamak ve çalıştırmak üzere "Standart NVM Express Denetleyicisi" sürücüsünü kullanan 1 TB veya üstü NVMe SSD ve DirectX 12 Ultimate GPU gerekir.

için oyunları depolamak ve çalıştırmak üzere "Standart NVM Express Denetleyicisi" sürücüsünü kullanan 1 TB veya üstü NVMe SSD ve DirectX 12 Ultimate GPU gerekir. DirectX 12 Ultimate desteklenen oyunlarla ve grafik yongalarıyla kullanılabilir.

desteklenen oyunlarla ve grafik yongalarıyla kullanılabilir. İletişim durumu için insanların cihazdan uzaklığını veya cihazla etkileşim kurma niyetini algılayabilen bir algılayıcı gerekir.

için insanların cihazdan uzaklığını veya cihazla etkileşim kurma niyetini algılayabilen bir algılayıcı gerekir. Akıllı Görüntülü Konferans için video kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir.

için video kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir. Birden Çok Sesli Yardımcı (MVA) için mikrofon ve hoparlör gerekir.

için mikrofon ve hoparlör gerekir. Yerleştirme ile üç sütunlu düzenler için en az 1920 etkin piksel genişliğinde bir ekran gerekir.

ile üç sütunlu düzenler için en az 1920 etkin piksel genişliğinde bir ekran gerekir. Görev Çubuğundan Sesi Kapat/Sesi Aç için video kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir. Uygulama, sistem genelinde ses kapatmayı/açmayı etkinleştiren özellikle uyumlu olmalıdır.

için video kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir. Uygulama, sistem genelinde ses kapatmayı/açmayı etkinleştiren özellikle uyumlu olmalıdır. Uzamsal Ses için destekleyen donanım ve yazılım gerekir.

için destekleyen donanım ve yazılım gerekir. Teams için kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir.

için kamera, mikrofon ve hoparlör (ses çıkışı) gerekir. Dokunmatik için çok noktalı dokunmayı destekleyen bir ekran veya monitör gerekir.

için çok noktalı dokunmayı destekleyen bir ekran veya monitör gerekir. İki Öğeli Kimlik Doğrulama için PIN, biyometrik (parmak izi okuyucusu veya aydınlatmalı kızılötesi kamera) ya da Wi-Fi veya Bluetooth özelliğine sahip bir telefon kullanılması gerekir.

için PIN, biyometrik (parmak izi okuyucusu veya aydınlatmalı kızılötesi kamera) ya da Wi-Fi veya Bluetooth özelliğine sahip bir telefon kullanılması gerekir. Sesle Yazma için mikrofonlu bir bilgisayar gerekir.

için mikrofonlu bir bilgisayar gerekir. Sesle Uyandırma için Modern Bekleme Durumu güç modeli ve mikrofon gerekir.

için Modern Bekleme Durumu güç modeli ve mikrofon gerekir. Wi-Fi 6E için yeni WLAN IHV donanımı ve sürücüsü ile Wi-Fi 6E özellikli bir AP/yönlendirici gerekir.

için yeni WLAN IHV donanımı ve sürücüsü ile Wi-Fi 6E özellikli bir AP/yönlendirici gerekir. Windows Hello işlevinde yakın kızılötesi (IR) görüntüleme için yapılandırılmış bir kamera veya biyometrik kimlik doğrulaması için parmak izi okuyucusu gerekir. Biyometrik algılayıcısı olmayan cihazlarda PIN veya taşınabilir bir Microsoft uyumlu güvenlik anahtarı ile Windows Hello kullanılabilir.

işlevinde yakın kızılötesi (IR) görüntüleme için yapılandırılmış bir kamera veya biyometrik kimlik doğrulaması için parmak izi okuyucusu gerekir. Biyometrik algılayıcısı olmayan cihazlarda PIN veya taşınabilir bir Microsoft uyumlu güvenlik anahtarı ile Windows Hello kullanılabilir. Windows Yansıtma için Windows Ekran Sürücüsü Modeli (WDDM) 2.0'ı destekleyen bir görüntü bağdaştırıcısı ve Wi-Fi Direct'i destekleyen bir Wi-Fi bağdaştırıcısı gerekir.

için Windows Ekran Sürücüsü Modeli (WDDM) 2.0'ı destekleyen bir görüntü bağdaştırıcısı ve Wi-Fi Direct'i destekleyen bir Wi-Fi bağdaştırıcısı gerekir. Xbox (uygulama) için bir Xbox Live hesabı (tüm bölgelerde kullanılamamaktadır) gerekir. En güncel kullanılabilirlik bilgileri için Xbox Live Ülke ve Bölgeleri sayfasını inceleyin. Xbox uygulamasındaki bazı özellikler için aktif bir Xbox Game Pass aboneliği gerekir.

KALDIRILAN ÖZELLİKLER

Windows 10'dan Windows 11 işletim sistemine yükseltme yaptığınızda veya bir Windows 11 güncelleştirmesi yüklediğinizde bazı özellikler kullanım dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Etkilenen önemli özelliklerden bazıları hakkında bilgi için lütfen aşağıdakileri inceleyin:

Cortana artık ilk önyükleme deneyimine dahil edilmeyecektir ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecektir.

artık ilk önyükleme deneyimine dahil edilmeyecektir ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecektir. Microsoft hesabıyla oturum açıldığında masaüstü duvar kağıdı , cihazda dolaşımda kullanılamaz.

, cihazda dolaşımda kullanılamaz. Internet Explorer devre dışı bırakılmıştır. Yerine, bazı senaryolarda faydalı olabilecek IE Modu'nu da içeren Microsoft Edge önerilmektedir.

devre dışı bırakılmıştır. Yerine, bazı senaryolarda faydalı olabilecek IE Modu'nu da içeren Microsoft Edge önerilmektedir. Matematiksel Giriş Paneli kaldırılacaktır. Matematik giriş denetimini ve tanımayı içeren Matematik Tanıma, istek üzerine yüklenebilir. OneNote gibi uygulamalardaki mürekkepli matematik özelliği bu değişiklikten etkilenmez.

kaldırılacaktır. Matematik giriş denetimini ve tanımayı içeren Matematik Tanıma, istek üzerine yüklenebilir. OneNote gibi uygulamalardaki mürekkepli matematik özelliği bu değişiklikten etkilenmez. Görev Çubuğu'ndaki Haberler ve İlgi Alanları kaldırılacaktır. Bunun yerine kullanılabilecek işlevler Arabirim Öğeleriyle sağlanabilir.

kaldırılacaktır. Bunun yerine kullanılabilecek işlevler Arabirim Öğeleriyle sağlanabilir. Kilit Ekranı'ndan Hızlı Durum ve ilişkili ayarlar kaldırılmıştır.

ve ilişkili ayarlar kaldırılmıştır. S Modu şimdilik sadece Windows 11 Home sürümünde kullanılabilecektir.

şimdilik sadece Windows 11 Home sürümünde kullanılabilecektir. Skype Şimdi Toplantı Yap yerine Sohbet özelliği sunulacaktır.

yerine Sohbet özelliği sunulacaktır. Ekran Alıntısı Aracı kullanılabilmeye devam edecektir ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevlerin yerine, önceden Ekran Alıntısı ve Taslak adıyla bilinen uygulamanın tasarımı ve işlevleri sunulacaktır.

kullanılabilmeye devam edecektir ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevlerin yerine, önceden Ekran Alıntısı ve Taslak adıyla bilinen uygulamanın tasarımı ve işlevleri sunulacaktır. Başlat Windows 11 işletim sisteminde büyük değişikliklere uğramıştır. Kullanım dışı bırakılan veya kaldırılan önemli şeylerden bazıları şunlardır: Adlandırılmış uygulama grupları ve klasörleri artık desteklenmemektedir ve düzen şimdilik yeniden boyutlandırılamamaktadır. Windows 10'dan yükseltme yaparken, sabitlenmiş uygulamalar ve siteler taşınmayacaktır. Canlı Kutucuklar artık kullanılamamaktadır. Hızlıca bakılabilecek dinamik içerikler için Arabirim Öğeleri özelliğini inceleyin.

Windows 11 işletim sisteminde büyük değişikliklere uğramıştır. Kullanım dışı bırakılan veya kaldırılan önemli şeylerden bazıları şunlardır:

Tablet Modu kaldırılmıştır; klavye takma ve ayırma duruşları için yeni işlevler ve olanaklar eklenmiştir.

kaldırılmıştır; klavye takma ve ayırma duruşları için yeni işlevler ve olanaklar eklenmiştir. Görev Çubuğu işlevleri değiştirilmiştir. Bunlardan bazıları: Kişiler artık Görev Çubuğu'nda bulunmamaktadır. Önceden yapılan özelleştirmeler dahil olmak üzere bazı simgeler, yükseltilen cihazların Sistem Tepsisi'nde (systray) görünmeyecektir. Ekranın altına hizalama, izin verilen tek konum olacaktır. Uygulamalar artık Görev Çubuğu'nun herhangi bir yerini özelleştiremeyecektir.

işlevleri değiştirilmiştir. Bunlardan bazıları:

Zaman Çizelgesi kaldırılmıştır. Bazı benzer işlevler Microsoft Edge'de bulunmaktadır.

kaldırılmıştır. Bazı benzer işlevler Microsoft Edge'de bulunmaktadır. Dokunmatik Klavye artık 18 inç ve üstü ekran boyutlarındaki klavye düzenlerinde yerleştirilmeyecek ve ayrılmayacaktır.

artık 18 inç ve üstü ekran boyutlarındaki klavye düzenlerinde yerleştirilmeyecek ve ayrılmayacaktır. Cüzdan kaldırılmıştır.

Aşağıdaki uygulamalar yükseltme sırasında kaldırılmayacak ancak yeni cihazlarda veya Windows 11 işletim sistemi temiz yüklendiğinde artık yüklü olmayacaktır. Bunlar Store'dan indirilebilecektir: