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        Wojciech Szczesny futbolu bıraktı

        Arsenal, Roma ve Juventus'un eski kalecisi Wojciech Szczesny, futbolu bırakma kararı aldı. Polonya'nın efsane kalecisi Szczesny, 18 yıllık kariyerine duygusal bir veda mesajıyla nokta koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:27
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        34 yaşındaki kaleci Wojciech Szczesny, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

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        Polonyalı eldiven yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullandı.

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        Son olarak Juventus'ta forma giyen Szczesny ayrıca Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da forma giydi.

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