Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin önde gelen e-spor takımlarının mücadelesine sahne olan Asus Wolfteam Türkiye Kupası’nın finali yapıldı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te Grand Pera Emek Sahnesi’nde karşı karşıya geldi. Dev derbi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Asus Wolfteam Kupası Mavi Sezon’un yenilgisiz şampiyonu ve Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, turnuvanın ilk karşılaşmasının oynandığı Kapadokya Haritası’nda Galatasaray Espor’a karşı avantajlı başladı.

1907 Fenerbahçe haritadaki ilk 4 oyununu kazandı, ardından Galatasaray Espor durumu dengeledi ancak ilk raundu 1907 Fenerbahçe 16-15 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Saray Haritası oldu ve 1907 Fenerbahçe bu haritayı da 16-14 gibi yakın bir skorla kazandı. Şampiyonluk maçının son haritası ise Depo Haritası oldu. Bu oyunda yine 1907 Fenerbahçe oyun üstünlüğünü bırakmadı ve rakibini 16-5 mağlup etti ve 3-0’lık skorla şampiyon oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU 'THEJESSLY'

Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü ise ‘TheJessly’ aldı. Şampiyonluk kupasını 1907 Fenerbahçe Wolfteam Takım Kaptanı ‘CombatStar’a Wolfteam Yapımcı Stüdyosu Softnyx Genel Müdür Yardımcısı Sunghun Kim ve Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek takdim etti.

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “İki takım da şampiyonluk için son derece istekliydi. Ligde şimdiye kadar 4 defa karşılaşmalarına rağmen maçlar hep beraberlikle sonuçlandı. Ancak finalin sadece bir kazananı olacaktı; o da Fenerbahçe oldu. Asus Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum” dedi.