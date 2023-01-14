Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Wout Weghorst resmen Manchester United'da!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü Wout Weghorst, Manchester United ile resmen sözleşme imzaladı

Wout Weghorst resmen Manchester United'da!
HABERTURK.COM

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile resmen sözleşme imzaladı.

Manchester United sosyal medya hesabından Weghorst transferini duyurdu.

İşte United'ın yaptığı o paylaşım:

WEGHORST: "KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

Wout Weghorst, imza sonrası yaptığı açıklamada "Manchester United'a transfer olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte Manchester United'a karşı oynamıştım ve şimdi bu ünlü kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Manchester United'ın Erik ten Hag yönetimindeki ilerlemesini gördüm ve takımı hedeflerine doğru taşımada tolüm olacağını öğrendiğim için sabırsızlandım. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ne olursa olsun, ben bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Beni bu aşamaya getirmede rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve hemen aralarına dahil olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

MURTOUGH: "WEGHORST BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, "Wout Weghorst, birçok Avrupa liginde tutarlı bir şekilde gol attı. Wout'un nitelikleri, kadromuza başka bir boyut katacak. Erik ten Hag'ın kadromuz içinde inşa ettiği ruha mükemmel şekilde uyan güçlü kişiliği ve futbola olan özverili yaklaşımından etkilendik. Manchester United'a gelmekiçin çok büyük bir istek gösterdi." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Napoli: 5 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Napoli, Juventus'u farklı yendi!
Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Aslan durdurulamıyor!
Beşiktaş'ta Weghorst ile yollar ayrıldı! İşte kasaya girecek para... - Beşiktaş Transfer Haberleri
FUTBOL Weghorst ile yollar ayrıldı!
Son dakika haberi Beşiktaş, Aboubakar'la anlaştı!
FUTBOL Beşiktaş, Aboubakar'la anlaştı!
Beşiktaş'a sürpriz 10 numara! Dia Saba gündeme geldi
FUTBOL Beşiktaş'a sürpriz 10 numara
Okan Buruk: Uğur Çiftçi ile ilgili görüşmeler sürüyor
FUTBOL ''Uğur Çiftçi ile ilgili görüşmeler sürüyor''
Okan Buruk tarihe geçti!
FUTBOL Okan Buruk tarihe geçti!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması: Uğur Çiftçi, Emre Taşdemir, Yusuf Demir...
FUTBOL Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye pankartlı gönderme!
FUTBOL Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Francisco Montero Beşiktaş'tan Almanya'ya gidiyor! - Beşiktaş Transfer Haberleri
FUTBOL Montero'ya Almanya'dan teklif!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.