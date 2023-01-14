WEGHORST: "KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

Wout Weghorst, imza sonrası yaptığı açıklamada "Manchester United'a transfer olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte Manchester United'a karşı oynamıştım ve şimdi bu ünlü kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Manchester United'ın Erik ten Hag yönetimindeki ilerlemesini gördüm ve takımı hedeflerine doğru taşımada tolüm olacağını öğrendiğim için sabırsızlandım. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ne olursa olsun, ben bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Beni bu aşamaya getirmede rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve hemen aralarına dahil olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.