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X com nedir, Twitter'ın adı mı değişti? Twitter kapanacak mı? Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter'daki değişimler hız kesmeden devam ediyor. Bir süre önce iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan ve birçok değişikliğe giden sosyal medya uygulaması, bu kez de isim değişimi ile gündeme geldi. İşte, Twitter'ın yeni ismi ve akıbetine ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 09:59 Güncelleme: 25.07.2023 - 09:59 facebook

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2006 yılında kurulan ve dünyanın yanı sıra ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi bulunan sosyal medya platformu Twitter, isim değişikliğine gitti. İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu mikro blog isimli değişikliği nedeni ve olası yeni değişiklikerine dair ayrıntıları derledik!

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TWITTER'IN YENİ İSMİ "X" OLDU Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi. Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, pazar gecesi şirketin yeni logusunu "X burada! Hadi yapalım şunu." sözleriyle paylaştı. Daha önceden şirket sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'un duyurduğu değişimin nedeni de kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.