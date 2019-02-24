Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında iki yeni modelini tanıttı. Bunlardan ilki şirketin 5G’li ilk akıllı telefonu olan Mi MIX 3 5G oldu. Mayıs ayında piyasaya sürülecek olan bu model, Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformunu kullanıyor.

Mi MIX 3 5G ile ticari kullanım için 5G telefonu üreten ilk akıllı telefon üreticilerini arasına katılan Xiaomi’nin tanıttığı diğer yeni model ise Çin’deki tanıtımının ardından Avrupa’ya da açılan şirketin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 9 oldu.

Qualcomm Snapdragon X50 5G modemi entegre eden Mi MIX 3 5G, gigabit sınıfı indirme hızına sahip, 4G’den 10 kat daha hızlı olan 6 GHz alt sinyale bağlanabiliyor. Mi MIX 3, 7nm işlem kullanılarak inşa edilmiş en yeni Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformuna sahip.

599 EURO’DAN SATIŞA ÇIKACAK

Sekiz çekirdekli Qualcomm Kryo 485 işlemci barındıran Mi MIX 3 5G’de 12 MP yapay zekalı çift kamera ve 960 fps ağır çekim video özelliği de sunuyor. Telefon, selfie çekimleri ise Sony'nin IMX576 sensörünü kullanan 24 MP + 2 MP çift kamera barındırıyor. Mi Mix 5G’nin bataryası ise 3800 mAh gücünde.

6 GB’lik RAM’i olan telefonun dahili depolama seçenekleri ise 64 GB ve 128 GB. 6.39 içlik, 2340 x 1080 FHD + Samsung AMOLED erkanı bulunan Mi MIX 3 5G, Onyx Siyahı ve Sapphire Mavi renk seçenekleriyle, 599 Euro’dan (yaklaşık 3 bin 613 TL’den) başlayan fiyatlarla Mayıs ayında satışa sunulacak.

48 MP’LİK KAMERAYLA GELİYOR

Xiaomi’nin MWC 2019’da sergilediği diğer ürün ise şirketin yeni amiral gemisi olarak konumlandırılan Mi 9 oldu. Xiaomi’nin yapay zekaya sahip üç kameralı telefonlarının ilk modeli olan Mi 9’un ana kamerası 48 megapiksel Sony IMX586 sensörünü kullanıyor.

Telefonda, 48 MP’lik bu sensötle birlikte 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kombinasyonu yer alıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 499 EURO

6.39 inçlik Samsung AMOLED erkanı olan Mi 9’un içerisinde hem kablolu hem de kablosuz şarj etme alternatifli bir 3300 mAh’lik batarya bulunuyor. Cihazdaki 27W kablolu şarj özelliği Mi 9’un 30 dakikada yüzde 70’e kadar şarj edilmesini ve 60 dakika içinde ise tam olarak şarj edilmesini sağlıyor.

28 Şubat itibariyle Avrupa’da kullanıcılarla buluşacak olan Mi 9 6GB+64GB 449 Euro’dan (2708 TL) başlayan fiyatlarla, Mi 9 6GB+128GB modeli ise 499 Euro’dan (3010 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GOOGLE VE AMAZON İLE UYUMLU AKILLI AMPUL

Xiaomi, MWC 2019 kapsamında ayrıca akıllı ampulü Mi LED’i da tanıttı. 16 milyon renk sunan Mi LED ile kullanıcıları, Mi Home uygulaması üzerinden ışıkları uzaktan kontrol edebiliyor. Şu anda Google Assistant ve Amazon Alexa ile uyumlu olan Mi LED Smart Bulb, aynı zamanda 2019’un ikinci çeyreğinde Apple Home Kit'le de uyumlu olacak. Mi LED akıllı ampulün Abrupa için satış fiyatı ise 19.9 Euro (120 TL) olarak duyuruldu.