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Türkiye genelinde 23 farklı şehirde toplam 47 Mi Store ile kullanıcılarına hizmet veren uzakdoğulu teknoloji şirketi Xiaomi, yeni yatırımlarıyla yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e taşımayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketin Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgi veren Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, “2018 yılında Vadi İstanbul’da açılışını yaparak başladığımız Mi Store yatırımlarımıza 2019 ve 2020 yılında yoğun bir şekilde devam ettik. Pandemiye rağmen kullanıcılarımıza hizmet götürmek için durmadan çalıştık. Şu anda 23 farklı şehirde 47 Mi Store ile hizmet veriyoruz” dedi.

HANGİ ŞEHİRLERE GİDECEK?

2021 yılında Türkiye’deki mağaza sayılarının 100’ü aşmasını amaçladıklarını belirten Öztürk, “2021’e de hızlı bir başlangıç yapmış ve Ocak ayında Edirne Erasta ile İstanbul Olivium’da Mi Store’larımızı açmıştık. Şimdi de Adana M1 ve Gebze Center alışveriş merkezlerinde Mi Store’larımızı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy, Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde Mi Store açılışlarımız olacak” diye konuştu.

Xiaomi’nin yeni teknolojilerini ve hizmetlerini Türkiye'nin her yerine götürmek için perakende yatırımlarına devam edeceğini ifade eden İrfan Öztürk, şunları söyledi:

“Bu sene hemen hemen Türkiye'nin çoğu şehrini Mi Store ve yetkili mağazalarımızla birlikte Xiaomi markasının cep telefonu ve ekosistem ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.”