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Xiaomi Türkiye’nin resmi online mağazası açıldı!

Çinli teknoloji markası Xiaomi, Türkiye'de Mi.com ile resmi çevrimiçi satışlara başladığını duyurdu. Şirketin açılış kapsamında başlattığı Xiaomi Alışveriş Festivali 20 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek.

Xiaomi Türkiye’nin resmi online mağazası Mi.com açıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Uzakdoğu merkezli akıllı telefon başta olmak üzere küresel teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye'de yenilenen Mi.com web sitesi üzerinden online satışa başladı.

Xiaomi Türkiye, Mi.com üzerinden çevrimiçi satışların başlamasına yönelik olarak Xiaomi Alışveriş Festivali'ni de hayata geçirdi. Kampanya kapsamında belirli akıllı telefonlar ve Xiaomi’nin ekosistemindeli ürünlerde 20 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek çeşitli indirimler sunulacak.

'TÜRKİYE GARANTİSİ İLE SUNULACAK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Mishoptr.com sayfasında yapılan satışların artık Mi.com üzerinden de devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Xiaomi, hem satış hem de müşteri memnuniyeti açısından Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası olmayı taahhüt ediyor. Bu kapsamda ürünlerimizin erişilebilirliğini ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için Mi.com üzerinden online satış yapmaya başladık. Geniş akıllı telefon, aksesuar ve akıllı cihaz yelpazemizi Türk tüketicilerimize Xiaomi Türkiye garantisiyle Mi.com'da sunmaya devam edeceğiz."

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