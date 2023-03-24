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Yabancı turist sayısında yüzde 37 artış

Türkiye'yi Ocak-Şubat döneminde ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 artış göstererek 3 milyon 876 bin 381 oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 507 bin 513 kişi ile birinci, Bulgaristan 318 bin 11 kişi ile ikinci, Almanya 288 bin 124 ile üçüncü sırada yer aldı

Yabancı turist sayısında yüzde 37 artış
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk iki ayı için turizm rakamlarını açıkladı.

Türkiye'yi Ocak-Şubat döneminde ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 artış göstererek 3 milyon 876 bin 381 oldu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2021 2022 2023 2022/2021 2023/2022
OCAK 509 787 1 281 666 2 005 967 151.41 56.51
ŞUBAT 537 976 1 541 393 1 870 414 186.52 21.35
MART 905 323 2 079 565 129.70
NİSAN 790 687 2 574 423 225.59
MAYIS 936 282 3 873 212 313.68
HAZİRAN 2 047 596 5 014 821 144.91
TEMMUZ 4 360 952 6 664 970 52.83
AĞUSTOS 3 982 168 6 304 770 58.33
EYLÜL 3 513 453 5 475 453 55.84
EKİM 3 471 540 4 803 198 38.36
KASIM 1 763 982 2 551 483 44.64
ARALIK 1 892 520 2 399 441 26.79
TOPLAM 24 712 266 44 564 395 80.33
2 AYLIK TOPLAM 1 047 763 2 823 059 3 876 381 169.44 37.31

EN ÇOK RUSYA'DAN ZİYARETÇİ GELDİ

En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 507 bin 513 kişi ile birinci, Bulgaristan 318 bin 11 kişi ile ikinci, Almanya 288 bin 124 ile üçüncü sırada yer aldı. İran 225 bin 799 kişi ile 4. sırada bulunurken, Gürcistan 218 bin 655 kişi ile 5. oldu.

ÜLKELER 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 507 513 13.09 246 380 8.73 176 457 16.84
Bulgaristan 318 011 8.20 238 769 8.46 64 361 6.14
Almanya 288 124 7.43 231 235 8.19 59 928 5.72
İran 225 799 5.82 227 432 8.06 81 406 7.77
Gürcistan 218 655 5.64 89 526 3.17 18 777 1.79
DİĞER 2 318 279 59.81 1 789 717 63.40 646 834 61.73
GENEL TOPLAM 3 876 381 100.00 2 823 059 100.00 1 047 763 100.00

YÜZDE 59'U İSTANBUL'DAN GİRİŞ YAPTI

Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları şehir yüzde 58,66 ile İstanbul oldu.

Giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması şöyle:

1 - İstanbul - %58,66 (2 milyon 273 bin 860)

2 - Edirne - %12,00 (465 bin 169)

3 - Antalya - %9,80 (379 bin 830)

4 - Artvin - %6,21 (240 bin 586)

5 - Şırnak - %1,94 (75 bin 92)

SUUDİ AKINI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıla göre turist sayısında en çok artış yaşanan ülke yüzde 2 bin 792 ile Suudi Arabistan oldu. Güney Kore yüzde 456, Japonya yüzde 387, Endonezya yüzde 335, Singapur yüzde 253 ile takipçi ülkeler oldu.

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