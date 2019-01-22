Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş'ın arası açıldı. Sanatçının abisi, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kardeşine sitem etti.
İşte Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş'ın açıklamalarından satır başları:
"7- 8 SENEDİR BENİ BİR TELEFONLA BİLE ARAMADI"
"Ben servetimi hayatımı çoluğumun çocuğumun rızkını harcayarak onu bu ie başlattım şöhrette yaptım yıldızda. 7-8 senedir beni bir telefonla bile aramadı. Ben üzüntüden hastalandım. 4,5 sene hastanede yattım. Kimse yaşadığıma bile inanmıyor. Bazı konular oldu telefon açıyorum cevap vermiyor.
"HASTALIKTAN 48 KİLOYA DÜŞTÜM, ARAMADI"
Bana '5 bin lira gönder' dedim 'sen bana emir mi ediyorsun' dedi bende 'sana emir ediyorum' göndereceksin dedim. Allah var gönderdi. Allah insanı kaldırır da yok da eder. Benim hastalığımda çok param gitti. Ben hastanede yatarken yanıma gelmedi aramadı bile. Hastalıktan 110 kilodan 48 kiloya düştüm.
"ARAYIP 'BİR ŞEYE İHTİYACIN VAR MI? DİYE SORMASI LAZIMDI"
38 senede ben ona mesela 75 ya da 100 bin liralık desteği oldu. Onun hayatında benim çok emeğim var. Ben bunun hayatını çok kurtardım. Abi şöhret olsam evin kralının alacağım, sana lokanta açacağım derdi. Benim durumum çok iyiydi şimdi de iyi benim bir şeye ihtiyacım yok ama ben inat üzerine istiyorum. Ben istemeden onun sen ağır hastalık geçirdin bir şeye ihtiyacın var mı diye sorması lazım.
"İKİ ELİM ÖLENE KADAR BÜLENT'İN YAKASINDA"
Çok kötü olduğum bir zamanda yanıma geldi 'Seni Amerika'ya götüreceğim' dedi ama oda yalan. Beni arayıp sorsaydı aramız kötü olmazdı. Affetmek Allah'a mahsustur ama benim içim çok dolu. Çok kırgınım. Bu dünyada da öbür dünyada iki elim yakasında olsun. Ben çocuklarımın gelecek rızkını ben ona yatırdım. Bir günde bana yardımcı olmak için benimle konuşmadı.
Biri bana 'Kardeşin seninle ilgileniyor mu?' dediğinde yalan söyleyerek evet ilgileniyor ama benim ihtiyacım yok diyordum. Yaptığım paylaşımlardan dolayı beni bir kere aramadı bile. Arıyorum telefonu açmıyor. En son mahsustan 4 ay önce para istedim o zaman konuştuk. En ağır hastalığımda 7 yıl beni aramadı. "
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