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"ARAYIP 'BİR ŞEYE İHTİYACIN VAR MI? DİYE SORMASI LAZIMDI"

38 senede ben ona mesela 75 ya da 100 bin liralık desteği oldu. Onun hayatında benim çok emeğim var. Ben bunun hayatını çok kurtardım. Abi şöhret olsam evin kralının alacağım, sana lokanta açacağım derdi. Benim durumum çok iyiydi şimdi de iyi benim bir şeye ihtiyacım yok ama ben inat üzerine istiyorum. Ben istemeden onun sen ağır hastalık geçirdin bir şeye ihtiyacın var mı diye sorması lazım.